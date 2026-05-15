Incendiu devastator la Timișești: 60 de stupi și un camion apicol, distruse de flăcări

de Sofronia Gabi

Un incendiu puternic izbucnit joi seară, în satul Preotești (comuna Timișești), a provocat pierderi importante unui apicultor, după ce un camion apicol și zeci de stupi au fost cuprinși de flăcări. Alarma s-a dat în jurul orei 19:10, prin apel la 112, iar la fața locului au intervenit pompierii de la Detașamentul Târgu-Neamț, sprijiniți de SVSU Timișești și polițiști. La sosirea echipajelor, incendiul se manifesta generalizat la camionul în care se aflau albinele, existând risc real de propagare la întreaga stupină.

Intervenția rapidă a limitat extinderea focului, fiind salvați aproximativ 30 de stupi aflați în apropiere. Cu toate acestea, bilanțul rămâne unul sever: 60 de stupi au fost distruși, alături de cabina camionului și documente aflate în interior. Primele concluzii indică drept cauză probabilă utilizarea focului deschis într-un spațiu închis, un factor de risc major în astfel de gospodării, mai ales în prezența materialelor inflamabile.

Incidentul readuce în atenție vulnerabilitatea exploatațiilor apicole în fața incendiilor și importanța respectării stricte a măsurilor de prevenire, în condițiile în care o astfel de intervenție poate însemna pierderea unei întregi activități. (D.P.)

Sofronia Gabi
Reporter cu experință, lucrează în presă din 1997, când a debutat la Monitorul de Neamț, de unde a plecat la momentul în care publicația nu a mai apărut. De 3 ani scrie pentru Mesagerul de Neamț și zch.ro. Este specializată pe materiale din domeniu justiței si în general pe domeniul social.
