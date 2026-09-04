FOTO. Situație dramatică la Cordun. Un incendiu a cuprins două locuințe și un bărbat a fost găsit spânzurat în pod

Noapte de groază în comuna Cordun județul Neamț unde s-au întâmplat scene teribile. În noaptea de 3 spre 4 septembrie, în jurul orei 01.10 a fost anunțat un incendiu la o gospodărie în localitate.

„La sosirea pompierilor incendiul se manifesta la două construcții, la acoperișul unei anexe gospodărești (bucătărie de vară și magazie) și la acoperișul locuinței existând posibilitatea propagării la alte construcții din vecinătate. O femeie în vârstă de 48 de ani și o fetiță de patru ani s-au autoevacuat, în timp ce o tânără de 22 de ani (aproximativ) a fost evacuată de un cetățean (agent de poliție Arghire Ionuț aflat în timpul liber)”, arată comunicatul ISU Neamț. Din fericire, ambele persoane erau în stare bună și nu au necesitat ajutor medical.

Dar problemele nu erau încheiate. „În interiorul podului unei anexe gospodărești (o magazie la care nu se manifesta incendiul) a fost identificată o persoană aflată în stop cardio-respirator. Victima a fost preluată de echipajul SMURD care a început imediat manevrele de resuscitare. Bărbatul în vârstă de 49 de ani, a răspuns manevrelor de resuscitare, ulterior fiind preluat de echipajul SAJ și transportat la spital”, mai precizează ISU Neamț.

Poliția Neamț a oferit mai multe detalii privind acest caz. Bărbat a fost găsit spânzurat, dar „prezenta semne vitale”.

„Continuăm cercetările în cadrul unui dosar penal”, transmite IPJ Neamț.

Z.C.