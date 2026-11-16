Incendiu de proporții la Dămuc: o gospodărie a fost în totalitate distrusă, pagube materiale însemnate

Flăcări uriașe au înghițit o gospodărie din localitatea Dămuc, iar pompierii au luptat timp de 5 ore cu flăcările provocate, cel mai probabil de un scurtcircuit. Intervenția de amploare a necesitat forțe și mijloace de intervenție de la SVSU Dămuc, SVSU Bicaz Chei, SVSU Bicazu Ardelean, Detașamentul de pompieri Piatra-Neamț și IPJ. „Incendiul s-a produs la o anexă gospodărească cu rol de adăpost pentru animale și depozit de furaje, iar din cauza vântului s-a propagat la locuința din aceeași gospodărie și la o alte construcții din gospodăria învecinată.

Pentru localizarea incendiului au acționat pompierii voluntari și cetățeni din localitate, care au și evacuat șapte bovine din cele două anexe gospodărești. Din păcate un vițel nu a putut fi salvat, fiind găsit decedat”, anunță ISU Neamț.

Până la finalul misiunii din 13 noiembrie focul a mistuit anexa cu suprafața de 60 mp în care erau depozitate 20 de tone de fân, 200 kg cereale și unelte de uz gospodăresc, precum și acoperișul locuinței pe o suprafață de 250 mp și tâmplăria din pvc de la trei ferestre și trei uși din lemn. A mai ars și un adăpost pentru animale cu suprafața de 50 mp în care erau depozitate 10 tone de fân, 100 kg cereale și alte obiecte de uz gospodăresc, altul de 110 mp în care erau depozitate 30 tone de plante furajere, 200 kg de cereale, articole de uz gospodăresc, plus 3 ml de gard din lemn, 6 ml sufit din lemn din acoperișul celei de-a doua locuință, tâmplăria din lemn de la două ferestre și 25 mp din fațada acesteia și un mp din acoperișul unei case aflate la o distanță de 50 m.

„Trei persoane au fost asistate medical de echipajul SMURD, două cu atacuri de panică, iar una cu ușoare arsuri la nivelul feței și membrelor superioare. O femeie în vârstă de 55 de ani, cu atac de panică, a fost transportată la spital. Cauza probabilă de producere a incendiului a fost scurtcircuitul electric cauzat de un conductor electric defect”, mai arată sursa citată.

FOTO – VIDEO ISU Neamț