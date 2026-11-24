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Două incendii produse la Mănăstirea Bisericani, incendiile de fond forestier din masivul Ceahlău și zona Tașca, dar și activarea Planului Roșu de Intervenție la Săbăoani se numără printre cele mai importante misiuni desfășurate de pompierii nemțeni în primele zece luni ale anului 2026.

Cele cinci intervenții au fost prezentate luni, 23 noiembrie, în cadrul conferinței de presă organizate la sediul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Neamț, unde a fost făcută o evaluare a activității instituției.

Incendiile de la Mănăstirea Bisericani

Două dintre cele mai solicitante intervenții au avut loc la Mănăstirea Bisericani, unde pompierii au fost chemați să intervină în urma unor incendii produse la interval de câteva luni.

Primul incendiu a izbucnit pe 31 iulie 2026. La intervenție au participat 41 de pompieri, iar operațiunea de stingere s-a desfășurat pe parcursul a aproximativ zece ore. În urma incendiului, o persoană și-a pierdut viața, iar o altă persoană a fost rănită.

Un al doilea incendiu a avut loc pe 2 octombrie 2026, tot la Mănăstirea Bisericani. De această dată, 46 de pompieri au acționat timp de aproximativ 12 ore. Flăcările au afectat o suprafață de aproximativ 10000 de metri pătrați de construcții și anexe, precum și patru autoturisme. O persoană a fost rănită.

Incendii de pădure stinse după intervenții de mai multe zile

Alte două misiuni importante au vizat incendiile de fond forestier produse în masivul Ceahlău și în zona localității Ticoș-Floarea, comuna Tașca. Incendiul din masivul Ceahlău a avut loc în luna octombrie și a necesitat cinci zile de intervenție. La acțiune au participat 91 de persoane, pompieri și reprezentanți ai instituțiilor implicate în gestionarea situațiilor de urgență, alături de personal silvic, voluntari și reprezentanți ai Parcului Național Ceahlău.

Suprafața afectată a fost de aproximativ 0,5 hectare. Deși zona afectată nu a fost foarte extinsă, accesul dificil și configurația terenului au îngreunat intervenția.

Un alt incendiu de fond forestier s-a produs în luna noiembrie, în zona localității Ticoș-Floarea, din comuna Tașca. Pompierii au acționat timp de aproximativ patru zile, împreună cu personalul silvic și serviciile voluntare pentru situații de urgență. În total, au fost implicate 47 de persoane din cadrul forțelor de intervenție. Incendiul a afectat aproximativ 6,5 hectare.

Planul Roșu activat la Săbăoani

A cincea intervenție menționată în cadrul conferinței a fost cea din 12 noiembrie, când a fost activat Planul Roșu de Intervenție în urma unui incident produs la o unitate de învățământ din comuna Săbăoani.

Planul Roșu a durat două ore, din cele patru ore de intervenție, participând 39 de pompieri din cadrul ISU Neamț.

Denisa POPA