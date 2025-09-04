Pompierii din județ au intervenit, în cursul zilei de miercuri, 3 septembrie, pentru stingerea a patru incendii produse în localitățile Bozieni, Botești, Alexandru cel Bun și Trifești. Incidentele au provocat pagube materiale semnificative, iar în urma unuia dintre incendii a fost pierdut un animal.

Bozieni — 20 hectare de vegetație afectată

La ora 15:00, echipaje de la SVSU Bozieni, Punctul de lucru Poienari și Detașamentul de pompieri Roman au intervenit în satul Iucșa pentru stingerea unui incendiu de vegetație uscată. Flăcările s-au manifestat pe o suprafață de aproximativ 20 hectare. Conform primelor verificări, cauza probabilă a incendiului a fost folosirea focului deschis în spații exterioare.

Botești — utilaj în flăcări în curtea unui centru pentru copii

La 15:12 pompierii au intervenit în satul Nisiporești, în curtea Centrului de zi pentru copii cu dizabilități, unde un utilaj care efectua lucrări a luat foc. Conducătorul utilajului s‑a autoevacuat și nu a necesitat îngrijiri medicale. Forțele trimise (SVSU Botești, Detașamentul de pompieri Roman și IPJ) au stins incendiul, care a distrus elemente combustibile ale utilajului și a afectat vegetația uscată pe aproximativ 150 m². Cauza probabilă indicată de anchetă este un scurtcircuit electric.

Alexandru cel Bun: Stână incendiată intenționat la Vădurele

La ora 19:46, un incendiu a izbucnit la o stână din satul Vădurele, comuna Alexandru cel Bun.

La fața locului au intervenit pompierii Detașamentului din Piatra-Neamț și, pentru că existau suspiciuni că focul a fost pus intenționat, un echipaj al IPJ Neamț.

“Incendiul s-a manifestat generalizat la o construcție din lemn cu rol de locuință cu posibilitatea propagării la un adăpost pentru animale. Pompierii au acționat pentru localizarea și lichidarea incendiului în urma căruia a ars întreaga construcție și bunurile din interiorul acesteia și un miel”, a precizat căpitan Irina Popa, purtătorul de cuvânt al ISU Neamț.

Ancheta preliminară indică acțiunea intenționată ca posibilă cauză, iar cazul este în atenția autorităților.

Trifești — incendiu la conductă de gaz, propagare evitată

La 19:30 pompierii au fost solicitați pe strada Chelărești din comuna Trifești pentru un incendiu la o țeavă de gaz dintr‑o gospodărie. SVSU Trifești, Detașamentul de pompieri Roman, IPJ și operatorul de distribuție a gazelor au intervenit; pompierii au asigurat măsurile de prevenire până la sosirea echipei operatorului, evitând propagarea la locuințele învecinate. Au fost afectate cutia contorului de gaz și un segment de gard, pe aproximativ 2 metri liniari. Cauza probabilă raportată este o defecțiune la conducta de gaz.

Reacții și recomandări

Pompierii reamintesc importanța respectării regulilor de prevenire a incendiilor: evitarea arderilor în spații deschise în perioadele secetoase, verificări periodice ale instalațiilor electrice și de gaz și măsuri de siguranță la lucrările cu utilaje. În caz de incendiu, populația este rugată să sune de urgență la 112 și să evacueze zona dacă este în pericol.

ZCH