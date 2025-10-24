Încă un accident mortal pe E85 – „drumul morții”

Două persoane și-au pierdut viața, vineri, 24 octombrie, într-un accident petrecut pe drumul național DN 2, între localitățile Cristești (Iași) și Drăgușeni (Suceava), după ce un camion s-a răsturnat peste un autoturism. Tragedia a avut loc la ieșirea din Drăgușeni, spre Cristești. Potrivit informațiilor transmise de ISU Iași și ISU Suceava, în eveniment au fost implicate patru persoane. Două dintre ele, aflate în autoturism, au rămas încarcerate și inconștiente, suferind leziuni incompatibile cu viața.

La fața locului au intervenit în cooperare echipaje ale pompierilor din județele Iași și Suceava: 13 pompieri ieșeni cu două autospeciale de intervenție și o ambulanță SMURD, precum și echipaje sucevene cu două autospeciale pentru descarcerare și o ambulanță SMURD. Intervenția a fost sprijinită și de echipaje ale Serviciilor de Ambulanță Județene din cele două județe.

După ce victimele au fost extrase dintre fiarele contorsionate ale autoturismului, cadrele medicale au constatat decesul acestora. Șoferul camionului a fost evaluat la fața locului, fiind conștient și cooperant, dar a refuzat transportul la spital.

Bărbatul aflat la volanul mașinii lovite de TIR, era din comuna Boroaia și ocupa funcția de consilier local AUR. Acesta se întorcea împreună cu un prieten de la Cristești.

Foto: ISU Iași și ISU Suceava