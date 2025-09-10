Minoră rănită pe trecerea de pietoni. Polițiștii intensifică acțiunile preventiveNumărul accidentelor pe trecerile pentru pietoni sunt în creștere în ultimele zile.

Marți, 9 septembrie, la Roman un bărbat și-a pierdut viața, după ce a fost lovit de un autoturism în timp ce traversa regulamentar pe un astfel de marcaj pietonal (detalii recitiți aici).

Tot marți, în Piatra-Neamț, o femeie a fost rănită, tot în timp ce traversa regulamentar strada pe o trecere pentru pietoni, aceasta fiind transportată la spital.

„La data de 9 septembrie a.c., în jurul orei 12:00, polițiștii din cadrul Poliției municipiului Piatra-Neamț au fost sesizați, prin apel 112, cu privire la producerea unui eveniment rutier, în Piatra-Neamț.

Cu ocazia cercetărilor efectuate și a deplasării la fața locului s-a stabilit faptul că, în timp ce un bărbat, în vârstă de 31 de ani, ar fi condus un autoturism, pe strada Dimitrie Leonida, din municipiul Piatra-Neamț, ar fi acroșat o femeie, în vârstă de 61 de ani, din Piatra-Neamț, care se afla angajată în traversarea străzii pe marcajul pietonal, rezultând rănirea acesteia.

Conducătorul auto a fost testat alcoolscopic, iar rezultatul a fost negativ.

În cauză s-a întocmit dosar de cercetare penală sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă”, a transmis IPJ Neamț.

În decembrie anul trecut, două eleve au fost accidentate, în Piatra-Neamț, pe trecerea de pietoni din fața liceului.

