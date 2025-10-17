Înalta Curte a sesizat CCR referitor la plata pensiilor private

Înalta Curte de Casație și Justiție a anunțat că sesizează Curtea Constituțională a României în legătură legea care aduce modificări la plata fondurilor din pensiile private. Totul după ce recent Camera Deputaților, ca for decizional, a decis ca sumele din Pilonul 2 de pensii, obligatoriu și administrat privat, să fie retrase în procent de 30% inițial, restul eșalonat, pe o perioadă de 8 ani (amănunte aici). Instanța supremă a hotărât sesizarea CCR cu unanimitate de voturi, pentru controlul constituționalității legii înainte de promulgare. ICCJ susține că proiectul adoptat încalcă dreptul la proprietate privată și principiul legalității.

„În sinteză considerentele hotărârii nr. 4/2025 a Secțiilor Unite au avut în vedere următoarele aspecte de neconstituționalitate:

Încălcarea dreptului la proprietate privată, garantat de dispozițiile art. 44 din Constituție, a principiului proporționalității prevăzut de art. 53 din Constituție și a principiului egalității în drepturi prevăzut de art. 16 alin. (2) din Constituție.

Încălcarea principiului legalității, al securității raporturilor juridice și al încrederii legitime, prevăzute de art. 1 alin. (3) și (5) din Constituție”, se arată într-un comunicat al Înaltei Curți de Casație și Justiție.

Declarație șoc a Avocatului Poporului: „Fondurile private de pensii colectează resurse care se cuvin statului”

Pe de altă parte Avocatul Poporului, Renate Weber susține că banii adunați în urma contribuțiilor persoanelor fizice la pilonul 2 de pensii aparțin statului și nu celor care au contribuit lunar, de-a lungul timpului.

„Fondurile private de pensii doar colectează și administrează resurse care, în mod normal, se cuvin statului, în calitate de organizator al sistemului public de pensii, și pe care acesta, în calitate de deținător al puterii suverane, poate decide inclusiv să le ofere spre investire unor entități de drept privat, precum fondurile de pensii, în interesul asiguraților sistemului public de pensii. Așa cum statul este îndreptățit din punct de vedere constituțional să impună subiectelor de drept să participe la sistemul public de pensii, este în egală măsură îndreptățit, în limitele permise de Legea fundamentală, să stabilească destinația contribuțiilor sociale ale subiectelor de drept”, a spus Renate Weber citată de economedia.ro.