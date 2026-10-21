În ziua investirii noului Guvern sunt anunțate ajutoare din rezervele de stat pentru asistații sociali

Ministerul Muncii acordă ajutoare umanitare gratuite din rezervele de stat pentru asistații sociali. Măsura a fost anunțată chiar în ziua investirii noului Guvern și vizează categorii vulnerabile precum persoanele cu dizabilități, copiii din sistemul de protecție, vârstnicii și persoanele fără adăpost. Decizia a fost luată în urma semnării unui protocol cu Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale.

Cei din categoriile menționate vor beneficia de pachete care vor conține produse alimentare neperisabile între care paste făinoase, mălai, zahăr, făină, orez, ulei rafinat din floarea soarelui, gem de fructe și cașcaval. Între produsele nealimentare sunt incluse articole de îmbrăcăminte și încălțăminte – treninguri, tricouri, bocanci, cizme de cauciuc), precum și pături, saltele, cearșafuri, perne, fețe de pernă, batiste și truse de igienă personală pentru copii, femei și bărbați.

„Transportul acestora către cele opt regiuni prevăzute în protocol va fi asigurat de operatorii economici parteneri și de Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale, prin intermediul unităților teritoriale. Ulterior, produsele vor fi distribuite beneficiarilor prin intermediul direcțiilor generale de asistență socială și protecția copilului de la nivel județean și al sectoarelor municipiului București”, conform unui anunț al Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale.

Protocolul semnat de cele două instituții pune în aplicare prevederile HG nr. 806/2026 privind scoaterea din rezervele de stat a unor cantități de produse și acordarea acestora ca ajutoare umanitare interne, cu titlu gratuit, pentru acoperirea unor nevoi de bază ale beneficiarilor serviciilor sociale.