În week-end-ul viitor, Cupa Delmadi la înot la Piatra Neamț

Piatra-Neamț va deveni în acest weekend centrul înotului juvenil din România, găzduind cea de-a XV-a ediție a competiției internaționale „Cupa Delmadi”. Evenimentul, organizat de Clubul Sportiv Delmadi, se va desfășura în zilele de 27 și 28 septembrie la baza sportivă proprie și promite să fie o sărbătoare a sportului și a performanței pentru cei mici.

Competiție internațională cu participare numeroasă

La startul întrecerilor sunt așteptați peste 200 de tineri sportivi din România, Republica Moldova și Ucraina. Conform organizatorilor, competiția se va desfășura în bazinul de 25 metri, contracronometru, pe cinci culoare, cu cronometraj manual.

„Dorim să transformăm această competiție într-o adevărată sărbătoare pentru copii. Este mai mult decât o întrecere sportivă – este o ocazie de a promova valorile sportului și de a oferi tuturor participanților o experiență plăcută și motivantă„, a declarat Adrian Zaharia, antrenor și președinte al Clubului Sportiv Delmadi.

Concursul este deschis atât fetelor, cât și băieților, organizatorii pregătind categorii pentru sportivii născuți între 2009 și 2019. Arbitrajul va fi asigurat de oficiali acreditați de Federația Română de Natație și Pentatlon Modern (FRNPM).

Toți participanții vor fi premiați

Una dintre particularitățile acestei competiții este sistemul generos de premiere. Organizatorii au pregătit diplome, medalii, echipamente sportive, premii în bani și pachete speciale de servicii pentru toți participanții.

Sportivii clasați pe primele trei locuri la fiecare probă vor primi recompense suplimentare, iar cluburile care vor urca pe podiumul general vor fi premiate distinct. Trofeul „Cupa Delmadi” va fi acordat înotătorilor cu cele mai bune rezultate pe categorii de vârstă și sex, pe baza unui punctaj (trei puncte pentru locul I, două pentru locul II și unul pentru locul III).

„Ne-am dorit ca toți să primească premii, să nu existe departajări, să fim cu toții câștigători. Este dorința noastră de a aduce bucurie copiilor și de a-i motiva să continue practicarea acestui sport minunat„, a adăugat Adrian Zaharia.

Inițiative pentru încurajarea sportului

O inițiativă specială a organizatorilor este oferirea de abonamente gratuite pentru patru ședințe la bazin, destinate antrenamentelor sau cursurilor de inițiere. Acestea vor fi acordate prin extragere utilizând platforma random.org, sprijinind astfel sănătatea și dezvoltarea copiilor pe durata anului școlar.

Printre invitații speciali ai competiției se numără antrenorul federal Silviu Anastase și arbitrul general al FRNPM, Florin Cotoș. De asemenea, antrenoarea Simona Păduraru Axinte, multiplă campioană europeană și mondială originară din Bacău, va participa alături de o echipă de 20 de tineri sportivi cu nevoi speciale, subliniind astfel și latura incluzivă a evenimentului.

„Înotul reprezintă cel mai sănătos mijloc de refacere și recuperare, indiferent de vârstă. Prin astfel de competiții nu doar că promovăm performanța, ci și un mod de viață sănătos„, a explicat președintele CS Delmadi, care a mulțumit Consiliului Județean Neamț pentru sprijinul acordat în organizare.

Înscrieri deschise

Doritorii mai pot să se înscrie la competiție până pe data de 20 septembrie. După „Cupa Delmadi”, clubul nemțean pregătește și o altă competiție tradițională – „Cupa Moș Delmadi” – care va avea loc în perioada iernii, în parteneriat cu Primăria Piatra-Neamț.

„Înotul este un sport complet, iar obiectivul nostru este să oferim copiilor o bucurie, acces la o competiție cu o atmosferă relaxată și festivă, unde toți să se simtă câștigători”, a concluzionat Adrian Zaharia.

Proiect finanțat de Consiliul Județean Neamț