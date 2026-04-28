În timp ce politicienii se bat pe putere, sindicaliștii din educație vorbesc din nou de greva generală

O criză nu vine niciodată singură. Sindicaliștii din educație au fost printre primii afectați de măsurile de austeritate care au fost luate de actuala conducere. Coincidență sau nu, în timp ce politicienii se bat pentru putere cu PSD și AUR depunând o moțiune de cenzură împotriva lui Ilie Bolojan, Federația Sindicatelor Libere din Învățământ anunță că organizează un referendum în privința grevei generale din 25 mai 2026 și a grevei de avertisment din 18 mai.

„În contextul efectelor generate de Legea nr. 141/2025 și al prevederilor Proiectului legii-cadru a salarizării, care propune salarii incorecte pentru personalul din învățământul preuniversitar, am declanșat REFERENDUM-UL pentru consultarea privind GREVA GENERALĂ din 25 mai 2026, precedată de GREVA de AVERTISMENT din 18 mai 2026.” Informarea transmisă de FSLI și publicată de edupedu.ro menționează că „nu mai putem accepta salarii incorecte, încărcarea excesivă a normei de muncă și decizii fără un dialog real cu cei direct afectați”.

De menționat că o grevă generală la finalul lunii mai ar amenința buna desfășurare a examenelor naționale care ar trebui să se desfășoare în luna iunie.

Rămâne de văzut ce efect va avea rezultatul moțiunii de cenzură asupra nemulțumirilor sindicaliștilor.

