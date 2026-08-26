În spinoasa problemă a urșilor, cererea președintelui Nicușor Dan n-a avut trecere la comisiile din Senat

Parlamentul României a fost convocat în sesiune extraordinară timp de trei zile, în perioada 24-26 august, pe agendă aflându-se Legea hidrogenului, Legea salarizării, ambele fiind jaloane în Planul Național de Redresare și Reziliență, proiectul privind examenul de admitere la liceu, modificarea Legii ANI, etc.

Marți, comisiile din Senat au dezbătut cererea de reexaminare depusă de președintele Nicușor Dan pentru modificarea Ordonanței de Urgență nr. 81/2021 privind aprobarea metodelor de intervenție, prevenire și combatere a atacurilor exemplarelor de urs brun asupra persoanelor și bunurilor acestora. Iar senatorii n-au fost de acord cu obiecțiile șefului statului.

„Două dintre Comisiile avizatoare de la Senat (Comisia pentru Mediu și Comisia pentru Agricultură) au dat aviz de respingere a cererii, iar Comisia de raport (Comisia pentru administrație publică, în ședință reunită cu Comisia pentru ape, păduri, pescuit și fond cinegetic) a votat un raport de respingere. Rapoartele vor merge în plenul Senatului, cu propunere de respingere a cererii de reexaminare, respectiv raport de adoptare în forma inițială”.

Acestea sunt precizările dintr-un comunicat al Federației Asociațiilor Vânătorești, reprezentanții acesteia fiind prezenți la dezbaterile din Senat. Federația menționată a susținut necesitatea protecției omului în fața atacurilor urșilor. A mai fost subliniat faptul că este necesară și gestionarea durabilă a speciei, dar cu respectarea garanției constituționale a vieții și integrității fizice a omului.

Președintele Nicușor Dan contestase, în mai 2026, prevederile legii care creștea cota de prevenție și intervenție la ursul brun la peste 850–900 de exemplare) și la Curtea Constituțională, dar magistrații acestui for au respins cererea. Practic, Administrația Prezidențială solicita o reevaluare a măsurilor și a impactului asupra populației de urși.

Conform unei statistici, în Neamț trăiesc aproximativ 770 de urși, adică un număr de aproape 7 ori mai mare decât capacitatea habitatelor. Agenția de Mediu a transmis că, în 2023, au fost întrunite 83 de comisii pentru stabilirea pagubelor, valoarea fiind de 345.379 de lei, iar în anul următor au fost 58 de dosare, suma plătită fiind 213.964 de lei.

În 2025, s-au întrunit 38 de comisii, valoarea pagubelor fiind calculată la 143.413, pentru ca anul acesta să fie constituite doar 8, cu o sumă de 42.000 de lei. Suma totală plătită în acești ani persoanelor păgubite este 744.756 de lei (143.222 de euro), iar numărul comisiilor constituite a ajuns la 187. În 2025, urșii au ucis un bătrân din Bicaz Chei și au rănit un sătean din Dămuc.

La nivel național, într-un răspuns al Gărzii Forestiere către Asociația Generală a Vânătorilor și Pescarilor se arată că suma totală achitată de stat, în perioada 2021-2025, pentru despăgubirea produse la speciile interzise la vânătoare, a fost de 54.179.210 de lei, iar daunele create de speciile admise la împușcare au totalizat 14.635.071 de lei.

Dan Sofronia