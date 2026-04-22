În Regiunea de Nord -Est, vremea continuă să fie rece dimineața și seara

Deși în marea majoritate a țării meteorologii anunță o încălzire a vremii, încă de miercuri, 22 aprilie 2026, în nord-est, vremea continuă să fie rece dimineața și seara, cu o ușoară încălzire în jurul prânzului.

“Vremea va fi rece, mai ales noaptea și dimineața. Cerul va fi temporar noros. După-amiaza și în primele ore ale serii, local în zona de munte vor fi precipitații mixte, iar în zonele joase de relief, izolat va ploua slab. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări. Temperaturile maxime se vor situa între 10 și 12 grade, iar cele minime se vor încadra între 2 și 4 grade”, transmite Administrația Națională de Meteorologie (ANM).

Ieri, 21 aprilie, “Vremea a fost rece în cea mai mare parte a Moldovei. Cerul a fost noros. Pe arii relativ extinse în jumătatea de vest a regiunii și izolat în rest a plouat. La munte, mai ales pe creste, a nins. Vântul a suflat slab până la moderat. La ora 21, stratul de zăpadă era prezent în zona de munte și măsura, în platformele stațiilor meteorologice, până la 118 cm la S.M. Rețitiș-Călimani (Suceava). Temperaturile maxime s-au situat între 7 grade la Piatra-Neamț și 13 grade la Iași, Galați, iar cele de la ora 5 au fost cuprinse între 2 grade la Rădăuți, Suceava, Iași, Vaslui și 8 grade la Focșani”.

Angela Croitoru