Nicușor Dan în căutarea noului guvern

Declarațiile liderilor politici după consultări

Președintele Nicușor Dan are joi, 17 septembrie, consultări cu reprezentanții partidelor parlamentare pentru desemnarea unui candidat la funcția de prim-ministru. Numitorul comun, unicul de altfel, în declarațiile anterioare ale liderilor, ce au intrat la consultări începând cu ora 10:00, a fost acela că interimatul Guvernului Bolojan nu mai poate continua.

Primul partid cu care a discutat președintele a fost PSD, președintele acestei formațiuni politice, Sorin Grindeanu declarând, după întrevederea cu șeful statului: “I-am spus Președintelui că suntem pregătiți să preluăm guvernarea și să conducem Guvernul României”.

Sorin Grindeanu: “Suntem pregătiți să preluăm guvernarea!”.

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat pe esplanada din curtea Palatului Cotroceni, după întrevederea cu președintele Nicușor Dan:

“Partidul Social Democrat, de fiecare dată când a fost în Guvern, când a format sau condus un Guvern, a dus România la creștere economică. PSD de fiecare dată a făcut ca românii să trăiască mai bine, nu a făcut să fie sincope în ceea ce privește Guvernarea României și dovadă sunt ultimele guvernări pe care Partidul Social Democrat le-a condus”,

“I-am spus Președintelui că suntem pregătiți să preluăm guvernarea, avem decizii pe care PSD le-a luat, prin forurile de conducere ale partidului, prin care ne dorim să conducem Guvernul României.

Suntem îndreptățiți să facem acest lucru fiind cel mai mare grup parlamentar, am câștigat alegerile parlamentare din 2024. Și acum ne ducem la această situație: Știm să guvernăm bine pentru români! Suntem într-o situație dificilă, România are nevoie de un guvern, România are nevoie de stabilitate, România are nevoie de un act de guvernare coerent”, a conchis Sorin Grindeanu.

Ilie Bolojan-PNL: “Guvernul nou va trebui să continue măsurile de reducere a cheltuielilor statului!”

La consultări, Partidul Național Liberal a intrat cu președintele partidului, Ilie Bolojan, conducând grupul de negociere. Premierul interimar Ilie Bolojan, a declarat, la ieșirea de la Cotroceni, că un viitor Executiv trebuie „să continue măsurile de reducere a cheltuielilor statului”.

„România are nevoie de un guvern, un premier credibil, cu miniștri competenți și cu un program care ține cont de realitățile economiei noastre.

Guvernul nou va trebui să continue măsurile de reducere a cheltuielilor statului, de punere a acestui stat în slujba cetățenilor”, a transmis liderul PNL.

Ilie Bolojan a vorbit în declarația sa de presă și despre faptul că viitorul Executiv trebuie să continue o direcție economică bazată pe productivitate și nu doar pe credit și consum.

„Unul din câștigurile importante pe care le-am avut în această guvernare a fost cea de recâștigare a controlului asupra finanțelor publice pentru a ne limita datoria și deficitele. Pentru aceasta guvernul nou va trebui să continue măsurile de reducere a cheltuielilor statului, de punere a acestui stat în serviciul cetățenilor și, în mod evident, de crearea condițiilor pentru o economie pusă pe baze mai sănătoase, o economie care nu se dezvoltă și nu funcționează doar pe credit și pe consum, ci o economie care se bazează pe o componentă tot mai importantă de investiții, de muncă, de creștere a productivității, fiind singurele condiții pe care un guvern le poate avea în vedere pentru o relansare economică în perioada următoare”, a spus Ilie Bolojan.

Simion – “AUR nu votează niciun Guvern din care nu face parte!”

George Simion a reiterat faptul că poziția Alianței pentru Unirea Românilor nu s-a schimbat, și că în opinia sa, formarea unui nou Guvern nu poate fi făcută fără participarea formațiunii pe care o conduce.

„AUR își asumă guvernarea. Nimic nu am discutat nou decât ce am spus pe 23 iunie și o să vă răspund la întrebări și o să rezulte faptul că AUR nu votează niciun Guvern din care nu face parte”, a spus Simion, la ieșirea de la consultările cu președintele Nicușor Dan.

„Poziția noastră e de neclintit. Nu ne vindem, nu răspundem la nicio presiune în sensul de a ceda. (…) Singura variantă este un guvern de 4 ani care să conducă România și noi suntem dispuși să fim parte a soluției”, a adăugat Simion.

„Este pentru prima oară când România e în această criză și cred că vă dați seama și singuri cine e vinovatul. Un Guvern trebuie votat sau să nu fie votat de Parlament, luni, și dacă nu va fi votat, trebuie să ajungem la votul românilor și un Parlament care are o largă majoritate parlamentară (…) AUR își asumă guvernarea. E de văzut dacă se va prefera o guvernare logică sau vom merge în continuare pe anularea alegerii românilor și mergem pe varianta de premier tehnocrat care să nu dea socoteală românilor”, a declarat președintele AUR.

George Simion a criticat retragerea unui proiect susținut de parlamentarii AUR de pe ordinea de zi: „În Parlamentul României ieri trebuia votat ca contractele part- time să fie impozitate corect, o inițiativă pe care am susținut-o în comisii, eram gata să o votăm în plen și reparau o nedreptate”.



Și a dat două exemple de cazuri de mare corupție, cazul Nordis și situația avionului de la Mykonos, care, în opinia sa, ilustrează “corupția endemică” din România.

Vom reveni cu declarațiile celorlalți lideri ai principalelor partide parlamentare.

Angela Croitoru