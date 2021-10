Astăzi, 22 octombrie, numărul persoanelor confirmate cu covid a ajuns la 3.388 în ultimele două săptămâni și incidența a urcat până la 6,08 la mie în județul Neamț.

În municipiul Piatra-Neamț sunt 1.361 cazuri active și o rată de peste 12 la mie, după ce ieri s-a înregistrat o ușoară scădere față de ziua anterioară. Cresc numărul infectărilor și în comunele cu cele mai ridicate rate – Alexandru cel Bun (12,94 la mie) și Mărgineni (13,51).

Orașul Bicaz a depășit astăzi 9 la mie și Târgu Neamț are peste 7, în vreme ce municipiul Roman rămâne sub 5 la mie. Cele mai puține cazuri (sub 1 la mie) sunt la Gherăești (3 cazuri), Tămășeni (5 cazuri), Ghindăoani și Drăgănești câte un caz și Dămuc două cazuri.