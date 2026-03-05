ACTUALITATESOCIALStiri fierbinti

În martie beneficiarii de asistență socială primesc banii mai repede

de Sofronia Gabi

Plățile pentru beneficiarii de asistență socială aferente drepturilor cuvenite pentru luna februarie se achită mai devreme în martie, anunță Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială. „Vineri, 6 martie 2026, vor fi virate în conturile bancare sumele reprezentând:

-alocația de stat pentru copii pentru peste 3,5 milioane de beneficiari;

-indemnizația pentru creșterea copilului pentru aproximativ 147 de mii de părinți sau reprezentanți legali care și-au suspendat activitatea profesională pentru a se ocupa de îngrijirea copilului;

-stimulentul de inserție pentru peste 73 de mii de părinți care aleg să se întoarcă la serviciu înainte de finalizarea concediului de creștere a copilului”, anunță ANPIS.

Pe 10 martie începe distribuirea sumelor prin intermediul oficiilor poștale pentru persoanele care au optat pentru plata prin mandat poștal. Drepturile persoanelor cu dizabilități vor fi plătite în conturile bancare, începând cu 13 martie. Sumele necesare pentru plata celorlalte beneficii de asistență socială, precum alocația lunară de hrană pentru HIV/SIDA, alocația de plasament, indemnizația lunară de hrană pentru TBC, venitul minim de incluziune, vor fi virate de ANPIS prin agențiile teritoriale începând cu 20 martie.

Conform datelor centralizate de Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială, în prezent, la nivel național aproximativ 7 milioane de persoane beneficiază de prestații de asistență socială. Volumul total al plăților se ridică la aproape 2,8 miliarde de lei, o intervenție financiară majoră care contribuie lunar la susținerea veniturilor familiilor, persoanelor vulnerabile și copiilor din întreaga țară”, mai arată ANPIS.

FOTO ANPIS Facebook

