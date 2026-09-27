România are ministru al Educației: Mihai Dimian depune jurământul astăzi, la ora 16:00
EDUCATIEACTUALITATEADMINISTRAȚIE

În lista de propuneri a premierului Siegfrid Mureșan, suceveanul Mihai Dimian rămâne la Educație

de Croitoru Angela

Propunerea pentru funcția de ministru al Educației și Cercetării în guvernul condus de premierul desemnat Siegfried Mureșan este tot suceveanul Mihai Dimian. Dacă săptămâna viitoare va obține cele 233 de voturi în Parlamentul României.

România are ministru al Educației: Mihai Dimian depune jurământul astăzi, la ora 16:00Prof. Univ. dr. Mihai Dimian ocupă acest portofoliu, cu statutul de interimar, din martie 2026 și a fost propus de PNL pentru a continua într-un posibil viitor cabinet de coaliție PNL-USR-UDMR.

În prezentarea oficială a echipei guvernamentale, Siegfried Mureșan a evidențiat realizările celorlalți miniștri din fostul cabinet Bolojan pe care dorește să îi păstreze, însă nu a amintit nicio realizare a portofoliului Educație. Cel mai probabil premierul desemnat a încercat să evite readucerea în spațiul public a controverselor recente legate de admiterea suplimentară la liceu și de reducerea perioadei de acordare a burselor sociale (detalii puteți reciti aici și aici).

 

Ambele erau prevăzute în noua lege a Învățământului Preuniversitar, aprobată de parlamentari în 2023.

Mihai Dimian a preluat portofoliul Educației, din postura de rector al Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava (ales în 2024). Este dublu licențiat în Matematică și Fizică, având studiile de bază finalizate la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași. A activat timp de un deceniu (2006–2016) ca profesor și conducător de doctorat la Universitatea Howard din Washington D.C., Statele Unite ale Americii.

Angela Croitoru

Autor:

Croitoru Angelahttps://zch.ro/
Angela Croitoru este redactor specializat în administrație publică și politică, dar a trecut prin toate domenii de presă. A lucrat atât în presa scrisă județeană ( Ceahlăul, Realitatea, Monitorul de Neamț), cât și în radio ( Radio 1). În prezent scrie pentru săptămânalul Mesagerul de Neamț și site-urile zch.ro și mesagerulneamt.ro. Are în portofoliu interviuri, anchete de real impact în zonă și o experiență în presă de peste 25 de ani.
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