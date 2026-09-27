În lista de propuneri a premierului Siegfrid Mureșan, suceveanul Mihai Dimian rămâne la Educație

Propunerea pentru funcția de ministru al Educației și Cercetării în guvernul condus de premierul desemnat Siegfried Mureșan este tot suceveanul Mihai Dimian. Dacă săptămâna viitoare va obține cele 233 de voturi în Parlamentul României.

Prof. Univ. dr. Mihai Dimian ocupă acest portofoliu, cu statutul de interimar, din martie 2026 și a fost propus de PNL pentru a continua într-un posibil viitor cabinet de coaliție PNL-USR-UDMR.

În prezentarea oficială a echipei guvernamentale, Siegfried Mureșan a evidențiat realizările celorlalți miniștri din fostul cabinet Bolojan pe care dorește să îi păstreze, însă nu a amintit nicio realizare a portofoliului Educație. Cel mai probabil premierul desemnat a încercat să evite readucerea în spațiul public a controverselor recente legate de admiterea suplimentară la liceu și de reducerea perioadei de acordare a burselor sociale (detalii puteți reciti aici și aici).

Ambele erau prevăzute în noua lege a Învățământului Preuniversitar, aprobată de parlamentari în 2023.

Mihai Dimian a preluat portofoliul Educației, din postura de rector al Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava (ales în 2024). Este dublu licențiat în Matematică și Fizică, având studiile de bază finalizate la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași. A activat timp de un deceniu (2006–2016) ca profesor și conducător de doctorat la Universitatea Howard din Washington D.C., Statele Unite ale Americii.

Angela Croitoru