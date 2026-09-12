În jumătate de oră, doi trotinetiști au fost implicați în accidente la Piatra Neamț și Târgu Neamț

Doi conducători de trotinete electrice au fost implicați în accidente de circulație petrecute pe data de 11 septembrie, în municipiul reședință de județ și în orașul de sub cetate. La ora 11.29, polițiștii au fost anunțați de producerea unui eveniment.

„În timp ce o femeie de 35 de ani, din Târgu-Neamț, conducea un autoturism, pe bulevardul Mihai Eminescu, ar fi efectuat virajul spre dreapta, pentru a pătrunde pe o cale de acces, care avea montat indicatorul accesul interzis, acroșând un tânăr, de 28 de ani, care se deplasa pe trotuar cu o trotineta electrică”, a transmis Poliția Neamț.

În urma impactului a rezultat vătămarea corporală a conducătorului trotinetei electrice, care a fost transportat la Centrul de Primiri Urgențe al Spitalului Orășenesc. Apoi, la ora 12:05, cadrele Biroului Rutier Piatra-Neamț au fost anunțate despre un alt eveniment nedorit, care se petrecuse pe bulevardul Decebal.

La fața locului s-a stabilit că, în timp ce un tânăr de 19 ani, conducea o trotinetă electrică, pe pista special amenajată și destinată circulației bicicletelor, ar fi surprins și accidentat, o femeie, de 49 de ani, din Piatra-Neamț, care se deplasa, în calitate de pieton, pe pistă.

În urma evenimentului, atât conducătorul trotinetei cât și pietonul au suferit leziuni, fiind transportați la spital. Ambii participanți la trafic au fost testați cu aparatul etilometru, rezultatele fiind negative. În cele două cazuri se efectuează cercetări cu privire la săvârșirea infracțiunii de vătămare corporală din culpă.

Dan Sofronia