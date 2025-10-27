Administrație NeamțACTUALITATEADMINISTRAȚIE

În atenția șoferilor: Prefectul anunță noi lucrări la un pod pe drumul spre Bicaz

de Popa Denisa

Prefectul județului Neamț, Adrian Bourceanu, a anunțat că, în perioada următoare, vor fi demarate noi lucrări la infrastructura rutieră din zona Pângărați – Bicaz, intervenții care ar putea genera disconfort temporar șoferilor.

Este vorba despre un alt pod aflat la aproximativ trei kilometri în direcția Bicaz, unde vor fi înlocuite rosturile de dilatație. Lucrările vor dura între cinci și șase zile și vor genera restricții de circulație, astfel că în zonă vor exista două puncte cu lucrări simultane.

Prefectul a precizat că s-a încercat amânarea acestei intervenții până la finalizarea lucrărilor de la Pângărăcior, însă acest lucru nu este posibil, deoarece proiectul face parte dintr-un contract-cadru care trebuie respectat.

Lucrările la cel de-al doilea pod sunt programate să înceapă la finalul acestei săptămâni.

În paralel se desfășoară lucrările de reabilitare la podul de la Pângărăcior, iar circulația pe ambele benzi ar urma să fie reluată la sfârșitul lunii noiembrie sau, cel târziu, la începutul lunii decembrie.

