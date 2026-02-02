În atenția salariaților. De azi nu se mai plătește prima zi de concediu medical

De la 1 februarie cei care au nevoie de concediu medical trebuie să știe că prima zi nu se mai plătește. Cum 1 a fost duminică, măsura care îi vizează pe toți salariații se aplică de luni, 2 februarie (amănunte aici). Deși au fost discuții ca unele categorii de bolnavi, cum ar fi cei cronici sau oncologici, să fie exceptați de la noile prevederi, acest lucru nu s-a întâmplat, astfel că măsura va suportată de oricine are nevoie de concediu de boală.

Decizia a fost luată după ce s-a constat că fenomenul concediilor medicale a scăpat de sub control, și se aplică chiar dacă Ministerul Sănătății admite că ar putea apărea inechități, mai ales în rândul celor cu afecțiuni obișnuite. Măsura este valabilă pentru o perioadă de doi ani și se aplică tuturor categoriilor de bolnavi care au nevoie de concediu medical.

În esență noile prevederi stabilesc că:

prima zi de concediu nu se plătește;

perioada dintre a doua și a șasea zi de achită de angajator;

din a șaptea zi și până la finalul concediului medical plata se asigură din Fondul Național Unic de Asigurări Sociale de Sănătate.

Indemnizația de concediu medical are ca bază de calcul veniturile brute din ultimele 6 luni, care se adună și suma totală se împarte la numărul de zile lucrătoare, obținându-se o medie zilnică. În funcție de durata incapacității temporare de muncă, plata este diferită: 55% din baza de calcul pentru concediile de până la 7 zile, 65% pentru cele între 8 și 14 zile și 75% pentru cele care depășesc 15 zile.