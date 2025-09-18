În atenția pensionarilor stabiliți în străinătate – certificatul de viață trebuie depus până la final de septembrie. În lipsa documentului plata pensiei se suspendă

Aproape 900 de pensionari nemțeni trebuie să depună la Casa Județeană de Pensii Neamț certificatul de viață. Documentul a fost introdus ca noutate în urmă cu un an, pe 1 septembrie 2024, și este un act emis pentru pensionarii care locuiesc în străinătate (nerezidenți) și care atestă că aceștia sunt în viață. Certificatul de viață este necesar pentru continuarea plății pensiei și a altor drepturi de asigurări sociale. Conform noilor reglementări, acest certificat trebuie trimis de două ori pe an, în martie și septembrie, termenul limită fiind 30 septembrie. „Din verificare se identifică un număr de 860 persoane care au declarat că sunt nerezindente și care au obligația de a depune certificat de viață. Precizam ca cei mai mulți au locul de ședere în Italia, Germania, Spania, Israel”, anunță Casa Județeană de Pensii Neamț.

Conform prevederilor legale beneficiarul nerezident aflat în plată trebuie să depună documentul în perioada 1 ianuarie – 31 martie, pentru prima verificare din cursul unui an calendaristic, apoi în perioada 1 iulie – 30 septembrie, pentru a doua verificare. Certificatul de viață trebuie semnat în fața unei autorități legale de pe teritoriul statului de domiciliu sau de ședere permanentă, respectiva autoritate certificând acest drept. „În situația în care nu se prezintă certificatul de viață în termenul indicat, plata drepturilor de pensie va fi suspendată, începând cu luna următoare expirării termenelor prevăzute, 31 martie, respectiv 30 septembrie a fiecărui an. Reluarea plății drepturilor de pensie se va face după transmiterea certificatului de viață, de la data suspendării, cu respectarea termenului general de prescripție”, conform Casei Naționale de Pensii Publice. Transmiterea certificatului de viață către casa teritorială de pensii se poate face prin orice mijloace de comunicare, poștă, fax, e-mail, date de contact care se regăsesc pe site-urile oficiale ale Casei de Județene de Pensii Neamț și pe site-ul CNPP.

