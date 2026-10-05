În atenția pensionarilor cu venituri mici: ajutor financiar de până la 500 de lei în decembrie

A doua tranșă a ajutorului financiar acordat de stat pentru pensionarii care au venituri lunare de maxim 3.000 de lei va ajunge în decembrie 2026, potrivit Ordonanței de Urgență nr. 23/2 aprilie 2026.

În funcție de veniturile din luna noiembrie 2026, sumele de bani se vor calcula astfel:

Venituri de până la 1.500 de lei inclusiv, 500 de lei

Venituri între 1.501-2.000 de lei inclusiv, 400 de lei

Venituri între 2.001-3.000 de lei inclusiv, 300 de lei

Persoanele eligibile sunt pensionarii din sistemul public, din cel militar de stat și cei care beneficiază de indemnizație socială pentru pensionari. De asemenea, aceștia trebuie să aibă domiciliul în România.

Pentru a primi cea de-a doua tranșă, pensionarii nu trebuie să depună cerere deoarece vor fi plătiți din bugetul de stat, prin casele teritoriale sau sectoriale de pensii.

Diferențele de drepturi bănești încasate în noiembrie și aferente unor perioade anterioare, nu se iau în calcul la stabilirea plafonului pentru acordarea ajutorului.