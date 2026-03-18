În atenția pensionarilor – certificatul de viață trebuie depus până la finalul lunii martie

de Sofronia Gabi

Pensionarii nemțeni care încasează drepturile cu titlu de pensie prin CJP Neamț, dar au domiciliul în străinătate, au obligație depunerii certificatului de viață. Documentul trebuie să ajungă la Casa Județeană de Pensii Neamț până în ultima zi a lunii martie, altfel plata se suspendă. „Potrivit noului cadru legal în domeniul pensiilor, în vigoare de la data de 1 septembrie 2024, Legea nr. 360/2023 privind sistemul public de pensii, în cazul beneficiarilor stabiliți în străinătate (nerezidenți), certificatul de viață se transmite semestrial, din proprie inițiativă, de beneficiarul nerezident în plată, până cel târziu la data de 31 de martie, respectiv până la data de 30 septembrie a fiecărui an, după cum urmează:

-în perioada 01 ianuarie – 31 martie, pentru prima verificare din cursul unui an calendaristic;

-în perioada 01 iulie – 30 septembrie, pentru a doua verificare din cursul unui an calendaristic.

Certificatul de viață trebuie semnat în fața unei autorități legale de pe teritoriul statului de domiciliu sau de ședere permanentă, după caz, respectiva autoritate certificând acest fapt”, conform Casei Județene de Pensii Neamț.

Aproximativ 1.000 de nemțeni au această obligație, important fiind faptul că, în lipsa certificatului de viață plată drepturilor bănești cu titlu de pensie se suspendă începând cu luna următoare expirării termenelor de 31 martie și 30 septembrie. Reluarea plății se va face după transmiterea certificatului de viață, a datei suspendării, cu respectarea termenului general de prescripție. Modelul noului certificat de viață  (RO/DE, RO/EN, RO/ES, RO /FR, RO/HU, RO/IT) a fost aprobat prin Ordinul Președintelui CNPP nr. 874/26.06.2024  privind reglementarea modalităților de certificare a copiilor documentelor care atestă vechimea în muncă realizată anterior datei de 1 aprilie 2001 și a copiilor documentelor care atestă perioadele asimilate, precum și a existenței beneficiarilor nerezidenți, fiind publicat în Monitorul Oficial din 9 iulie 2024.

Sofronia Gabi
Reporter cu experință, lucrează în presă din 1997, când a debutat la Monitorul de Neamț, de unde a plecat la momentul în care publicația nu a mai apărut. De 3 ani scrie pentru Mesagerul de Neamț și zch.ro. Este specializată pe materiale din domeniu justiței si în general pe domeniul social.
CJSU Bacău ia măsuri pentru remedierea a două probleme grave de circulație în județ
Neamț. Razie în trafic în zona trecerilor la nivel cu calea ferată fără bariere

