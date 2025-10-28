În atenția participanților la trafic – tehnică militară pe străzile din Piatra Neamț

Cei care se vor afla în trafic la primele ore ale dimineții de vineri, 29 octombrie, pot întâlni în drum convoaie de tehnică militară. Pentru ca cetățenii să nu intre în panică și a nu se crea scenarii nerealiste, Batalionul 634 Infanterie „Mareșal Jozef Pilsudski” anunță că este vorba de un transport de tehnică militară de la gară, la sediul unității.

„Miercuri 29 octombrie a.c., tehnică militară aparținând Batalionului 634 Infanterie „Mareșal Jozef Pilsudski” se va deplasa, începând cu primele ore ale dimineții, de la Gara Piatra Neamț la sediul unității, pe itinerariul, B-dul 9 Mai – Str. Dimitrie Leonida – Str. General Nicolae Dăscălescu. Ne cerem scuze pentru disconfortul creat și vă mulțumim pentru înțelegere!”, anunță plutonier adjutant principal Vasile Vânău, șeful Cercului Militar Piatra Neamț și ofițer de informare și relații publice la Batalionul 634 Infanterie „Mareșal Jozef Pilsudski”.

Imagine din septembrie 2024 când un convoi de TAB-uri a traversat municipiul Piatra Neamț în drum spre Bicaz