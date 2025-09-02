Un proiect de lege pus în transparență decizională de către Ministerul Justiției propune schimbări semnificative ale Legii 262/20222 privind registrul comerțului și pentru modificarea și completarea altor acte normative cu incidență asupra înregistrării în registrul comerțului. Potrivit documentului pentru operațiunile efectuate de Oficiul Național al Registrului Comerțului se vor percepe următoarele taxe: 200 lei, pentru cererile de înregistrare; o taxă de 20 de lei, pentru verificarea disponibilității firmei și rezervarea de denumire; o taxă de 10 lei, pentru transmiterea, spre publicare, în Monitorul Oficial al României, a actelor prevăzute de lege. Pentru cererile transmise online, taxele se reduc la jumătate, astfel încât să fie încurajată utilizarea platformelor electronice ale ONRC, conform proiectului.

Taxele percepute se pot achita prin portalul de servicii online al ONRC, prin POS, prin virament bancar în contul ONRC deschis la Trezoreria Statului și în numerar, la casierii. În cazul cererilor de înregistrare transmise electronic, taxele se vor plăti prin portalul de servicii online al instituției. „Nivelul taxelor prevăzute la alin. (1) și se actualizează anual cu indicele ratei inflației, prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Justiției”, se mai arată în documentul citat. În final proiectul prevede că în termen de 60 de zile de intrarea în vigoare a legii, Ministerul Justiției și Ministerul Finanțelor vor propune un proiect de hotărâre a Guvernului pentru suplimentarea numărului de posturi, precum și a bugetului Oficiului National al Registrului Comerțului, în vederea asigurării aplicării prevederilor referitoare la procedura de dizolvare, lichidare, radiere pentru inactivitate fiscală.

În expunerea de motive se arată că „Prevederile prin care se instituie taxele în relația cu registrul comerțului vor intra în vigoare de la data de 1 ianuarie 2026, dată de la care va deveni operațional și Mecanismul de Sprijin Financiar pentru Consolidarea Oficiului Național al Registrului Comerțului”.

