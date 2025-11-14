ECONOMIEACTUALITATEADMINISTRAȚIE

În atenția marilor contribuabili: ANAF anunță intensificarea acțiunilor de control

de Sofronia Gabi

În atenția marilor contribuabili: ANAF anunță intensificarea acțiunilor de controlAgenția Națională de Administrare Fiscală anunță că în perioada imediat următoare demarează o serie de verificări fiscale care vizează peste 500 de mari contribuabili din diverse domenii de activitate economică. „Controalele vor fi efectuate de structurile teritoriale de inspecție fiscală, prin delegare de competență de la Direcția Generală de Administrare a Marilor Contribuabili”, conform unui comunicat al Agenției Naționale de Administrare Fiscală. Scopul acestor acțiuni îl constituie verificarea modului de respectare a prevederilor legislației fiscale și contabile, evaluarea corectitudinii obligațiilor declarate și achitate la bugetul general consolidat, precum și identificarea și tratarea riscurilor de neconformare fiscală.

Selecția contribuabililor incluși în programul de control are la bază analize de risc fiscal detaliate, realizate de structurile de specialitate ale ANAF, pe baza informațiilor existente în bazele de date interne ale Fiscului și a aplicațiilor informatice integrate ale instituției. „ANAF subliniază că intensificarea controalelor este parte a strategiei integrate de creștere a conformării fiscale, prin care contribuabilii sunt îndrumați în aplicarea corectă a legislației fiscale”, mai arată sursa citată.

G. S.

