În atenția locuitorilor cu venituri mici ai orașului Bicaz: ajutor financiar pentru plata facturilor la încălzire

Un comunicat al Primăriei Bicaz informează asupra unui ajutor financiar oferit, în perioada noiembrie 2026-martie 2027, atât familiilor, cât și persoanelor singure vulnerabile, care locuiesc/au rezidența în Bicaz, pentru plata facturilor la încălzirea locuințelor. Acest lucru se întâmplă și pentru persoanele în cauză din restul României, iar banii provin de la bugetul de stat pentru cei cu venituri mici.

Suma se calculează în funcție de venitul mediu net lunar și se acordă, în cazul familiilor, până la 1.386 lei/membru, iar în cazul persoanelor singure, până la 2.053 de lei, având în vedere veniturile acestora.

„Beneficiază de acest ajutor familiile și persoanele singure care utilizează gaze naturale, energie electrică sau combustibili solizi și/sau petrolieri pentru încălzirea locuinței”, arată comunicatul Primăriei orașului Bicaz, subliniind importanța ajutoarelor pentru cei cu venituri reduse.

O observație importantă este că suma de bani se acordă doar pentru un singur sistem de încălzire și numai pentru o singură locuință: de domiciliu sau de reședință. De asemenea, persoanele care doresc să beneficieze de acest ajutor nu trebuie să aibă, la activ, „alte forme de sprijin pentru încălzirea locuinţei acordate în baza contractelor de muncă sau a legislaţiei specifice ramurilor economice”, nici anumite bunuri imobile sau mobile funcționale.

O altă condiție care trebuie îndeplinită de petenți este ca minim unul dintre membrii familiei să dețină, ca titular, „unul sau mai multe conturi/depozite bancare, a căror sumă totală este mai mare de 3 ori faţă de valoarea câştigului salarial mediu brut”. De asemenea, unde este cazul, valoarea netă, din producția anuală de la suprafețele de teren/animale/păsări, trebuie să depășească suma de 1.000 de euro/persoană singură și 2.500 de euro/familie.

În cazul locuințelor încălzite cu gaze naturale și energie electrică, suma de bani se acordă în funcție de consumul lunar înregistrat în perioada sezonului rece, fără să se depășească valoarea maximă legală pentru fiecare tip de încălzire.

Pentru locuințele încălzite cu ajutorul combustibililor solizi și/sau petrolieri, plata se face o singură dată, direct titularului, prin casieria Primăriei orașului Bicaz, la începutul sezonului rece.

Cei care sunt eligibili pentru această finanțare, respectiv care doresc să opteze pentru ajutor, pot depune cererile și actele necesare, începând din 12 octombrie 2026, la Serviciul de Asistență Socială, din cadrul sediului Primăriei orașului Bicaz, de luni până joi, între orele 8.00 și 16.00 și vineri, în intervalul 8.00-14.00.