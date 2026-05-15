În atenția conducătorilor auto – tehnică militară în trafic pe 17 mai

Participanții la trafic care se vor deplasa pe ruta Piatra Neamț – Roman, pe parcursul zilei de 17 mai, s-ar putea întâlni cu convoaie militare. Batalionului 634 Infanterie „Mareșal Józef Piłsudski” anunță relocarea de tehnică militară de la Piatra Neamț la Roman pentru participarea la exerciții.

„Duminică 17 mai a.c., tehnică militară aparținând Batalionului 634 Infanterie „Mareșal Józef Piłsudski” din Piatra Neamț se va deplasa în garnizoana Roman, pe itinerariul Str. Izvoare – Str. Gara Veche – Str. Fermelor – Str. Mihai Viteazul – localitatea Girov – localitatea Roman.

Militarii, tehnica și echipamentele militare vor participa la exercițiile de instruire planificate de Ministerul Apărării Naționale, până la sfârșitul lunii mai, în facilitățile de instruire din proximitatea municipiului Roman. Ne cerem scuze pentru disconfortul creat și vă mulțumim pentru înțelegere!”, anunță Vasile Vânău, ofițer de informare și relații publice la Batalionul 634 Infanterie „Mareșal Józef Piłsudski”.