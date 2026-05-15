ACTUALITATEEVENIMENTFAPT DIVERS

În atenția conducătorilor auto – tehnică militară în trafic pe 17 mai

de Sofronia Gabi

Participanții la trafic care se vor deplasa pe ruta Piatra Neamț – Roman, pe parcursul zilei de 17 mai, s-ar putea întâlni cu convoaie militare. Batalionului 634 Infanterie „Mareșal Józef Piłsudski” anunță relocarea de tehnică militară de la Piatra Neamț la Roman pentru participarea la exerciții.

Duminică 17 mai a.c., tehnică militară aparținând Batalionului 634 Infanterie „Mareșal Józef Piłsudski” din Piatra Neamț se va deplasa în garnizoana Roman, pe itinerariul Str. Izvoare – Str. Gara Veche – Str. Fermelor – Str. Mihai Viteazul – localitatea Girov – localitatea Roman.

Militarii, tehnica și echipamentele militare vor participa la exercițiile de instruire planificate de Ministerul Apărării Naționale, până la sfârșitul lunii mai, în facilitățile de instruire din proximitatea municipiului Roman. Ne cerem scuze pentru disconfortul creat și vă mulțumim pentru înțelegere!”, anunță Vasile Vânău, ofițer de informare și relații publice la Batalionul 634 Infanterie „Mareșal Józef Piłsudski”.

Autor:

Sofronia Gabihttps://zch.ro/
Reporter cu experință, lucrează în presă din 1997, când a debutat la Monitorul de Neamț, de unde a plecat la momentul în care publicația nu a mai apărut. De 3 ani scrie pentru Mesagerul de Neamț și zch.ro. Este specializată pe materiale din domeniu justiței si în general pe domeniul social.
Articolul precedent
Primăria Piatra Neamț a premiat proiecte finaliste din cadrul Proiectului NextGeneration 2026
Primăria Piatra Neamț a premiat proiecte finaliste din cadrul Proiectului NextGeneration 2026
Articolul următor
Accident grav la granița dintre Neamț–Iași. Un bărbat încarcerat, intervenție comună a salvatorilor din două județe
Accident grav la granița dintre Neamț–Iași. Un bărbat încarcerat, intervenție comună a salvatorilor din două județe

Ultima ora

ACTUALITATE

Greva din Educație, amânată pe fondul crizei politice: doar 19,2% dintre profesori au votat pentru protest

Greva generală din învățământul preuniversitar, programată pentru 25 mai,...
ACTUALITATE

Accident grav pe E85. Un tânăr a fost aruncat din mașină și prins sub autoturismul răsturnat

Un grav accident s-a produs joi, 14 mai, pe...
SOCIAL

Atenționare de vreme severă – meteorologii anunță averse torențiale, grindină și vijelii în Regiunea Nord-Est

Foarte aproape de vara calendaristică vremea schimbă foaia, iar...
ACTUALITATE

Vaslui. Locuință distrusă de foc la Bârlad

Casa unui localnic din municipiul Bârlad a fost distrusă...
ACTUALITATE

Tânăr fără permis și sub influența alcoolului, implicat într-un accident cu tractorul la Borca

Un tânăr în vârstă de 18 ani din localitatea...

Categorii