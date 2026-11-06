În atenția conducătorilor auto – acțiune în sistem RELEU pe DN 2

Verificări în trafic cu efective mărite vor avea loc pe 6 noiembrie pe Drumul Național 2. Inspectoratul de Poliție Județean Neamț anunță că o acțiune în sistem RELEU care se va desfășura timp de câteva ore, în intervalul 13:00 – 17:00. „Drumul Național 2 este puntea de legătură între 8 județe, fiind unul dintre cele mai tranzitate drumuri din județul Neamț. Astăzi, în intervalul orar 13:00-17:00, polițiștii rutieri vor acționa, pe acest sector de drum, pentru siguranța traficului și prevenirea evenimentelor rutiere”, anunță Inspectoratul de Poliție Județean Neamț.

Acțiunea se desfășoară în sistem RELEU, cu participarea structurilor rutiere din toate cele 8 județe traversate de DN 2 și vizează întreaga paletă de abateri de la regimul rutier. „În activități vor fi angrenați polițiști rutieri din cadrul Serviciului Rutier Neamț, precum și efective de la toate formațiunile de poliție rutieră de la nivelul Inspectoratului de Poliție Județean Neamț”, mai arată sursa citată.

FOTO IPJ Neamț