În atenția conducătorilor auto – acțiune în sistem RELEU pe DN 2
ACTUALITATESOCIAL

În atenția conducătorilor auto – acțiune în sistem RELEU pe DN 2

Sofronia Gabi
de Sofronia Gabi

Verificări în trafic cu efective mărite vor avea loc pe 6 noiembrie pe Drumul Național 2. Inspectoratul de Poliție Județean Neamț anunță că o acțiune în sistem RELEU care se va desfășura timp de câteva ore, în intervalul 13:00 – 17:00. „Drumul Național 2 este puntea de legătură între 8 județe, fiind unul dintre cele mai tranzitate drumuri din județul Neamț. Astăzi, în intervalul orar 13:00-17:00, polițiștii rutieri vor acționa, pe acest sector de drum, pentru siguranța traficului și prevenirea evenimentelor rutiere”, anunță Inspectoratul de Poliție Județean Neamț.

Acțiunea se desfășoară în sistem RELEU, cu participarea structurilor rutiere din toate cele 8 județe traversate de DN 2 și vizează întreaga paletă de abateri de la regimul rutier. „În activități vor fi angrenați polițiști rutieri din cadrul Serviciului Rutier Neamț, precum și efective de la toate formațiunile de poliție rutieră de la nivelul Inspectoratului de Poliție Județean Neamț”, mai arată sursa citată.

FOTO IPJ Neamț

Autor:

Sofronia Gabi
Sofronia Gabihttps://zch.ro/
Reporter cu experință, lucrează în presă din 1997, când a debutat la Monitorul de Neamț, de unde a plecat la momentul în care publicația nu a mai apărut. De 3 ani scrie pentru Mesagerul de Neamț și zch.ro. Este specializată pe materiale din domeniu justiței si în general pe domeniul social.
Articolul precedent
Iași. Fraudă imobiliară de proporții – anchetatorii vorbesc de o pagubă de 7 milioane de euro
Cinci minori și un tânăr de 18 ani acuzați că au agresat un bărbat din Târgu Neamț și ar fi furat 600 de euro

Ultima ora