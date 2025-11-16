În atenția aspiranților la șoferie: nu mai este nevoie de cazierul judiciar la depunerea dosarului pentru permis

Direcția Generală Permise de Conducere și Înmatriculări anunță că, la depunerea dosarului pentru obținerea permisului de conducere nu mai este nevoie de cazierul judiciar. „Serviciile publice comunitare regim permise de conducere și înmatriculări vehicule (SPCRPCIV) nu solicită prezentarea certificatului de cazier judiciar la depunerea cererilor pentru operațiunile specifice obținerii permisului de conducere.

Pentru simplificarea procedurilor și reducerea timpului de soluționare, verificarea situației juridice a persoanei se realizează direct la ghișeu, de către SPCRPCIV, pe baza consimțământului exprimat de solicitant. Astfel, nu mai este necesară prezentarea de către orice persoană a cazierului judiciar, indiferent dacă acesta este obținut fizic sau online”, conform Direcției Generale Permise de Conducere și Înmatriculări.

Măsura permite procesarea imediată a cererilor și elimină demersurile suplimentare din partea persoanei, precum solicitarea prealabilă a cazierului sau transmiterea lui prin alte canale. „În perioada următoare, vor fi implementate măsuri suplimentare de digitalizare și optimizare a fluxurilor, cu scopul de a face interacțiunea cu serviciile publice comunitare mai rapidă, mai simplă și mai accesibilă”, mai arată sursa citată.

FOTO: DGPCI Facebook