În ultimele săptămâni au fost discutate în toate mediile politice și de afaceri măsurile propuse de Guvern în pachetul II de măsuri. Una dintre acestea se referă la mărirea capitalului social al firmelor, de la 1 leu, în cazul unora dintre ele, sau 200 de lei, la 8.000 lei.

Anunțată pe surse, în presa economică, măsura a generat reacții negative, mai ales la nivelul sumei, care trebuia plătită de orice firmă. Justificarea ministrului Finanțelor, Alexandru Nazare, a fost că așa se previne apariția/existența firmelor fantomă. După ultima ședință a coaliției de guvernare se pare că s-a ajuns la o formulă finală, după ce s-a renunțat la ideea ca acesta să crească la 8.000 de lei. Noua propunere este ca suma să fie diferențiată în funcție de cifra de afaceri a agentului economic, în esență să plece de la un minim de 500 de lei și să ajungă până la 90.000 lei, pentru o cifră de afaceri de peste 7 milioane de lei.

Creșterea capitalului social va fi graduală astfel:

500 de lei pentru o cifră de afaceri de cel mult 400.000 lei;

5.000 lei pentru o cifră de afaceri de maxim 7 milioane de lei;

90.000 lei pentru o cifră de afaceri de peste 7 milioane de lei.

