REGES–ONLINE, termen 30 septembrie: 45% dintre angajatorii nemțeni au făcut trecerea
În atenția angajatorilor: se apropie termenul limită de portare în noul REGES

de Sofronia Gabi

REGES–ONLINE, termen 30 septembrie: 45% dintre angajatorii nemțeni au făcut trecereaMai este aproximativ o lună și jumătate până când fostul registru de evidență a angajatorilor, REVISAl, nu va mai fi funcțional. Până la sfârșitul anului toți cei aproximativ 11.820 de angajatori activi din județul Neamț trebuie să-și porteze datele din vechiul sistem, în REGES-ONLINE (amănunte aici). Până la începutul lui Brumar aproximativ 63% dintre angajatorii nemțeni trecuseră în noul sistem de evidență. „Conform prevederilor O.U.G. nr.46/19.09.2025, termenul limită până la care angajatorii trebuie să se înregistreze în REGES–ONLINE și, totodată, să completeze toate elementele contractelor individuale de muncă active la data accesării Registrului, care nu se regăsesc în sistemul informatic REVISAL a fost prelungit până la data de 31 decembrie 2025. Începând cu data de 1 ianuarie 2026, aplicația REVISAL nu va mai fi disponibilă”, anunță Inspectoratul Teritorial de Muncă Neamț.

Angajatorii trebuie să aibă în vedere nu doar faptul că vechea aplicație nu va mai fi disponibilă, dar și faptul că inspectorii de muncă pot aplica amenzi de până la 20.000 de. „Nerespectarea obligației privind înregistrarea în REGES–ONLINE, până la data de 31 decembrie 2025, se sancționează cu amendă de la 15.000 lei la 20.000 lei, iar necompletarea tuturor elementelor contractelor individuale de muncă active de la data înrolării în noul sistem, care nu se regăsesc în REVISAL, până la data de 31 decembrie 2025, se sancționează  cu amendă de  la 5.000 lei la 10.000 lei”, mai arată sursa citată.

Reamintim că noua aplicație a fost lansată la începutul lunii mai, termenul inițial de trecere dintr-un sistem la celălalt fiind sfârșitul lunii septembrie. Având în vedere faptul că în apropierea datei de 30 septembrie un procent foarte mic dintre angajatorii din toată țara se portaseră, s-a luat decizia schimbării datei limită pentru finalul anului 2025. Marea noutate a REGES-ONLINE este faptul că salariații au acces la propriile date din registrul muncii (amănunte aici).

Reporter cu experință, lucrează în presă din 1997, când a debutat la Monitorul de Neamț, de unde a plecat la momentul în care publicația nu a mai apărut. De 3 ani scrie pentru Mesagerul de Neamț și zch.ro. Este specializată pe materiale din domeniu justiței si în general pe domeniul social.
