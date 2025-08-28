Una dintre măsurile din domeniul financiar – fiscal pe care Guvernul Bolojan ar urma să-l aplice prin cel de-al doilea pachet de măsuri fiscale ar fi creșterea impozitului aplicat câștigurilor obținute din tranzacții bursiere și operațiuni cu instrumente financiare derivate, titrează Economedia, pe surse.

Din discuțiile purtate, cifrele vehiculate ar fi: cota de impozit pentru titlurile de valoare deținute mai mult de un an ar urma să urce de la 1% la 3%. Pentru titlurile cu scadență la mai puțin de un an, impozitul ar putea crește de la 3% la 6%. Proiectul lansat inițial de Ministerul Finanțelor prevedea doar o creștere cu 1% pe aceste categorii de impozit, la 2%, respectiv 4%.

Autoritățile se străduiesc să atragă venituri la bugetul de stat, să acopere găurile negre făcute cu generozitate în ultimii ani, însă înăsprirea regimului fiscal pentru investițiile pe piața de capital nu garantează o creștere spectaculoasă.

Varianta actualizată a proiectului legislativ vizează toate câștigurile din transferul titlurilor de valoare și din operațiuni cu instrumente financiare derivate efectuate prin intermediul entităților reglementate de lege.

A.C.