În sprijinul refugiaților din Ucraina, indiferent de naționalitatea acestora, vine și o companie din Cluj-Napoca. FSP Global, cu activitate în domeniul call-center printre altele, a pus la dispoziție două linii telefonice gratuite și sigure pentru informațiile de care au nevoie refugiații. Numărul 0800 360 880 este apelabil din România și numărul 0800 801 489 este apelabil din Ucraina. Orice informații sunt disponibile și comunicate în limbile ucraineană, rusă și română. Ambele linii telefonice sunt înregistrate în platforma dedicată ajutorului umanitar https://refugees.ro/ . „Toate persoanele care vin sau se află pe teritoriul Ucrainei, indiferent dacă sunt cetățeni ucraineni sau ai altor state și care doresc informații sau au nevoie de asistență de orice natură, sunt îndemnați să apeleze numerele de telefon gratuite 0800 360 880 – apelabil din România și 0800 801 489 – apelabil din Ucraina, de luni până duminică, în intervalul orar 8-18. Aceste linii telefonice speciale pot fi apelate și de către cetățenii români care doresc să ofere ajutor sau asistență celor care ajung în țara noastră de pe teritoriul ucrainean. Serviciul este furnizat de FSP Global cu sprijinul GM LTD”, precizează un comunicat al companiei din Cluj, tranmsis redacției noastre.

La aceste numere de telefon refugiații care doar tranzitează România ori caută soluții pentru a rămâne pot primi orice fel de informații necesare. Ofertele de ajutor venite din partea românilor prin telefonul apelabil în România vor fi înregistrate pe platforma https://refugees.ro/ , care este un agregator de urgență unde se centralizează aceste forme de sprijin acordate refugiaților din Ucraina. Până acum, au fost înregistrate pe platformă aproximativ 2.000 de oferte venite din partea cetățenilor români care au disponibile cazare, transport, distribuire de medicamente, alimente sau alte provizii, dar și servicii de traducere, oferte de locuri de muncă, potrivit companiei.

*FSP Global Group Cluj și GM LTD cu birouri în Cluj se alătură, astfel, societății civile și entităților publice și private care vin în ajutorul miilor de refugiați din Ucraina. GM LTD, unul dintre cei mai importanți parteneri ai FSP Global la nivel mondial, este un dezvoltator de jocuri pentru mobil cu sediul central în Los Angeles, California și cu birouri în Cluj-Napoca, Malta și alte locații. FSP Global Group este un consorțiu de companii cu sediul central în Cluj-Napoca și cu operațiuni în țări de pe toate continentele. FSP Global, principala companie a consorțiului și lider de piață în domeniul Business Processing Outsourcing (BPO), își desfășoară activitatea 24/7, 365 de zile pe an. FSP Global furnizează servicii de relații cu clienții și consultanță de cea mai înaltă calitate în toate call-center-urile sale.

C.I.