Important pentru pacienți – statul decontează a doua opinie medicală

de Sofronia Gabi

Persoanele care au probleme de sănătate trebuie să știe faptul că, în cazul în care doresc o a doua opinie medicală, au dreptul la decontarea cheltuielilor aferente, sumele fiind asigurate din sistemul de asigurări de sănătate. Proiectul de lege a fost adoptat de Senat, iar pe 11 februarie au fost adoptate și de Camera Deputaților care este for decizional. A fost doar un vot împotrivă, o abținere, trei deputați nu au votat iar 284 de voturi au fost pentru. După adoptarea în Parlament noua lege va fi trimisă spre promulgare președintelui Nicușor Dan.

Conform normelor, medicul curant va avea obligația de a-l îndruma și programa pe pacient la o altă investigație sau consultație necesară în stabilirea diagnosticului. Totul printr-un mecanism organizat la nivelul unității spitalicești unde a fost și consultația inițială. „Pacientul are dreptul de a fi direcționat și programat la următoarea consultație sau investigație necesară stabilirii diagnosticului, printr-un mecanism creat la nivelul unității medicale în care s-a desfășurat consultația. Toate persoanele asigurate au dreptul la a doua consultație medicală, plătită de sistemul de asigurări medicale, cu scopul de a obține a doua opinie medicală pe baza investigațiilor medicale existente sau suplimentar solicitate, dacă aceasta este justificată”, se arată în inițiativa legislativă.

Măsura are ca scop facilitarea accesului pacienților la servicii medicale și reducerea timpilor de așteptare pentru diagnosticare și tratament. Beneficiile pentru cei în suferință constau în mai multă siguranță în stabilirea diagnosticului și a tratamentului pentru vindecarea afecțiunii.

Reporter cu experință, lucrează în presă din 1997, când a debutat la Monitorul de Neamț, de unde a plecat la momentul în care publicația nu a mai apărut. De 3 ani scrie pentru Mesagerul de Neamț și zch.ro. Este specializată pe materiale din domeniu justiței si în general pe domeniul social.
Nereguli grave în acordarea ajutoarelor pentru încălzire la Primăria Comunei Horgești, județul Bacău
Expoziție de grafică, pictură și fotografie Ștefan Leonte la Muzeul de Artă Roman

