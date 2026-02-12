Important pentru pacienți – statul decontează a doua opinie medicală

Persoanele care au probleme de sănătate trebuie să știe faptul că, în cazul în care doresc o a doua opinie medicală, au dreptul la decontarea cheltuielilor aferente, sumele fiind asigurate din sistemul de asigurări de sănătate. Proiectul de lege a fost adoptat de Senat, iar pe 11 februarie au fost adoptate și de Camera Deputaților care este for decizional. A fost doar un vot împotrivă, o abținere, trei deputați nu au votat iar 284 de voturi au fost pentru. După adoptarea în Parlament noua lege va fi trimisă spre promulgare președintelui Nicușor Dan.

Conform normelor, medicul curant va avea obligația de a-l îndruma și programa pe pacient la o altă investigație sau consultație necesară în stabilirea diagnosticului. Totul printr-un mecanism organizat la nivelul unității spitalicești unde a fost și consultația inițială. „Pacientul are dreptul de a fi direcționat și programat la următoarea consultație sau investigație necesară stabilirii diagnosticului, printr-un mecanism creat la nivelul unității medicale în care s-a desfășurat consultația. Toate persoanele asigurate au dreptul la a doua consultație medicală, plătită de sistemul de asigurări medicale, cu scopul de a obține a doua opinie medicală pe baza investigațiilor medicale existente sau suplimentar solicitate, dacă aceasta este justificată”, se arată în inițiativa legislativă.

Măsura are ca scop facilitarea accesului pacienților la servicii medicale și reducerea timpilor de așteptare pentru diagnosticare și tratament. Beneficiile pentru cei în suferință constau în mai multă siguranță în stabilirea diagnosticului și a tratamentului pentru vindecarea afecțiunii.