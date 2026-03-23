Impact violent la Rediu: o mașină a frânat într-un stâlp de electricitate

Momente de panică, vineri seară, în satul Poloboc, comuna Rediu, unde o șoferiță a pierdut controlul volanului și a ieșit cu mașina de pe carosabil, izbindu-se violent într-un stâlp de electricitate.

Accidentul s-a produs în jurul orei 20:30, iar martorii au sunat imediat la 112. La fața locului au fost trimise echipaje de pompieri de la Punctul de lucru Roznov, dar și polițiști.

Până la sosirea salvatorilor, femeia aflată la volan a reușit să iasă singură din autoturismul avariat. În mod surprinzător, aceasta nu a avut nevoie de îngrijiri medicale, deși impactul a fost unul puternic.

Pompierii au intervenit pentru a preveni izbucnirea unui incendiu, în timp ce avariile produse la rețeaua electrică au impus intervenția unei echipe Delgaz Grid.

Din fericire, incidentul nu s-a soldat cu victime, însă a lăsat în urmă pagube și momente de sperietură pentru cei din zonă.

FOTO ISU Neamț