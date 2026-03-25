Impact devastator la Dulcești. 4 persoane și-au pierdut viața în cel mai grav accident de la începutul anului în Neamț

Actualizare: Mai multe informații au apărut în legătură cu tragedia de la Dulcești.

Accidentul s-a produs în jurul orei 19.00. Au fost implicate 2 mașini în care se aflau 7 persoane. „În urma impactului șase persoane au rămas încarcerate iar un autoturism a luat foc iar unul s-a răsturnat în afara părții carosabile.

Concomitent cu misiunea pentru evacuarea persoanelor s-a acționat pentru stingerea incendiului care se manifesta în partea din față a autoturismului și pentru asigurarea măsurilor de prevenire și stingere a incendiilor prin deconectarea bornelor de la celălalt autoturism.

Dintr-un autoturism a fost evacuată o femeie în stare de semiconștiență și din cealaltă un sugar. Ambele persoane au fost preluate de echipajele medicale și transportate la spital. Celelalte patru persoane rămase încarcerate erau inconștiente. Pompierii au acționat pentru scoaterea acestora din autoturisme. Din păcate cele patru persoane prezentau semne incompatibile cu viața”, arată un comunicat al ISU Neamț. Doi bărbați și două femei și-au pierdut viața. Un sugar, o adolescentă de 17 ani și o femeie de 68 de ani au fost răniți.

Actualizare: Din păcate, în urma accidentului de la Dulcești 4 persoane și-au pierdut viața și 3 au fost rănite, informează ISU Neamț.

Știre inițială: Accident extrem de grav în această seară, în comuna Dulcești. Două autoturisme s-au izbit violent, iar în urma impactului unul dintre ele a fost cuprins de flăcări.

În cele două mașini se aflau șase persoane, printre care și un sugar. Patru victime au rămas încarcerate, iar trei sunt inconștiente, potrivit primelor informații de la fața locului.

Intervenția este în plină desfășurare, cu echipaje de pompieri de la Detașamentul Roman, descarcerare și ambulanțe. Salvatorii luptă contracronometru pentru a scoate victimele dintre fiarele contorsionate și pentru a le acorda primul ajutor.

Vom reveni cu detalii.