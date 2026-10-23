Imagini aeriene de pe șantierul A7 Bacău – Pașcani. Cum au avansat lucrările pe lotul Săucești – Trifești
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Imagini aeriene de pe șantierul A7 Bacău – Pașcani. Cum au avansat lucrările pe lotul Săucești – Trifești

Popa Denisa
de Popa Denisa

Lucrările pe lotul 1 al autostrăzii A7 Bacău – Pașcani, între Săucești și Trifești, au ajuns la un stadiu fizic de execuție de 71,70%, potrivit Direcției Regionale de Drumuri și Poduri Iași.

În ciuda vremii ploioase, constructorul continuă lucrările la nodurile rutiere Filipești și Secuienii Noi. În zona nodului rutier Onișcani, echipele lucrează la structuri și la amenajarea bretelelor de acces.

În această etapă, se montează panouri fonoabsorbante și parapete de protecție, se execută marcaje rutiere și se instalează sisteme inteligente de transport.

Lotul 1 Săucești – Trifești are o lungime de 30,3 kilometri. Contractul a fost semnat la data de 15 februarie 2023, iar lucrările sunt realizate de asocierea de firme Spedition UMB, SA&PE Construct și Tehnostrade, cu finanțare din fonduri europene.

Denisa POPA

Video: DRDP Iasi Oficial

Autor:

Popa Denisa
Popa Denisahttps://zch.ro/
Denisa Popa este reporter pe partea de eveniment și situații de urgență. Scrie pentru săptămânalul Mesagerul de Neamț și site-urile zch.ro și mesagerulneamt.ro. Este cel mai tânăr membru al echipei și o experiență în presă de un an și 6 luni. Are excelente abilități tehnice.
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