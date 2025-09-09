Declarații făcute de premierul Ilie Bolojan la Televiziunea Română luni seara, 8 septembrie, în legătură cu majorarea vârstei de pensionare, au stârnit reacții în spațiul public și au determinat Guvernul să vină cu o serie de clarificări.

Ce spunea Ilie Bolojan

Primul ministru a vorbit despre necesitatea creșterii vârstei de pensionare în contextul demografic actual, când din ce în ce mai puțini tineri intră pe piața muncii, raportat la numărul în creștere al pensionarilor.

„Suntem în situația în care avem nevoie de mai mulți oameni în piața reală a muncii și pentru asta trebuie să creștem vârsta de pensionare astfel încât în intervalul 50 – 65 de ani populația să fie prinsă pe piața muncii într-o proporție mai mare. Gândiţi-vă că generaţiile noastre, care sunt de 400.000 – 500.000 de oameni într-un an de zile, vor ieşi la pensie peste zece ani, iar în spate vin generaţii de 200.000”. Premierul a avertizat în privința consecințelor dacă aceste măsuri nu sunt luate: „Dacă nu creștem vârsta de pensionare, în general, la toate categoriile, inclusiv în zona de pensii speciale, vom ajunge într-o situaţie de nesustenabilitate a sistemului de pensii peste cinci ani, peste zece ani”, a concluzionat Ilie Bolojan, citat de hotnews.ro.

Guvernul vine cu o clarificare importantă

Declarațiile lui Ilie Bolojan au stârnit îngrijorări în societate și Guvernul a venit în această dimineață, 9 septembrie cu o clarificare, care pare un fel de corecție.

„Guvernul nu are în vedere și nu discută în acest moment posibilitatea creșterii vârstei standard de pensionare. În interviul de la TVR, premierul Ilie Bolojan s-a referit exclusiv la vârsta de pensionare a categoriilor cu statut special în aceasta privință, deci la elimnarea excepțiilor de la vârsta standard”, a fost mesajul transmis de purtătoarea de cuvânt a Guvernului, Ioana Dogioiu.

Z.C.