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Președintele Partidului Național Liberal, Ilie Bolojan, continuă seria întrunirilor de partid din teritoriu, printr-o serie de vizite în organizațiile din Regiunea Nord-Est a țării. Aflat într-o vizită în Republica Moldova, fostul premier se va întoarce în România, joi, 26 noiembrie. Pe lista sa de vizite, în ordine cronologică, se află județele Botoșani, Suceava (joi dimineață și după-amiază), Neamț și Bacău (vineri), urmând ca, într-un viitor apropiat, să se întâlnească și cu staff-ul Organizației PNL Iași.

Vineri după-amiază, Ilie Bolojan se va afla la sediul partidului din municipiul Piatra-Neamț, la o întâlnire cu președintele Organizației Județene PNL Neamț, Laurențiu Leoreanu și cu alți membri. La ora 15,00, tot la Piatra-Neamț, Ilie Bolojan va răspunde întrebărilor presei, după care se va întâlni cu Comitetul Director Județean al PNL Neamț, primari, viceprimari și aleși locali la o pensiune din Târgu-Neamț.

„Este o vizită în registrul pe care președintele Ilie Bolojan le-a efectuat în mai multe județe ale țării, unde a discutat cu activul de partid, cu primari, viceprimari și aleși locali. Și la Piatra-Neamț se va întâlni cu reprezentanți ai partidului, apoi va avea o întâlnire cu reprezentanții Comitetului Director Județean, primari, viceprimari și aleși locali, la Târgu-Neamț. Vor avea loc discuții pe teme de partid și se vor prezenta proiecte politice. Din Neamț, vizita sa va continua în județul vecin, la Bacău”, a declarat Laurențiu Leoreanu, președintele PNL Neamț.

Ceea ce nu se spune, dar se subînțelege, dat fiind contextul tensionat din interiorul partidului din ultima perioadă, în cadrul vizitelor, Ilie Bolojan încearcă să afle, în primul rând, de câtă susținere mai beneficiază în fiecare dintre aceste organizații, date fiind „trădările” din ultima perioadă din sânul partidului, ce au culminat cu mazilirea a patru parlamentari PNL pentru că s-au opus deciziilor din partid.

„Este firesc ca un președinte de partid să-și viziteze oamenii din teritoriu! Cred că pe această linie, pentru a lua pulsul organizațiilor PNL din țară, se înscrie și vizita din Neamț, precum și cele din celelalte județe ale Moldovei, de la Botoșani, Suceava și Bacău”, a confirmat deputatul PNL de Neamț, Adrian Ciobanu.

Angela Croitoru