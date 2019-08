Inspectoratul General al Poliției Române confirmă în totalitate bancurile cu polițiști. Din dorința de a respecta o adresă trimisă de Agenția Națională de Integritate, care menționează că veniturile sunt confidențiale, funcționarii de la IGPR s-au conformat în stilul propriu. Adică au anonimizat salariile polițiștilor, dar le-au lăsat în declarații pe cele ale nevestelor lor , care nu intră în ”competența” instituției MAI.

Din dorința de a vedea cu cât sunt mai mari veniturile celor doi adjuncți împuterniciți ai șefului IPJ Neamț față de perioada cnd nu dețineau aceste funcții, am căutat declarațiile de avere ale comisarilor șefi Victor Vlad și Costică Scutaru. Am aflat astfel, că doamna Vlad, care este profesoară de matematică, are un salariu de 43.000 de lei anual și că familia Vlad obține din alocațiile copiilor 1200 de lei, probabil lunar. Am aflat, de asemenea, că domnul Vlad și-a luat câte un credit de nevoi personale în fiecare din ultimii 4 ani. În privința familiei Scutaru, lucrurile stau mai bine. Doamna, care este angajată, APIA câștigă 66.994 de lei anual, iar din arendarea unora dintre multele terenurile deținute soții Scutaru au obținut exact 6392 de lei anul trecut.

Și pentru că România continuă să fie veșnic surprinzătoare, iar interpretarea legii ține de multe ori de IQ-ul personal, am căutat declarația de avere a doamnei Ileana Scutaru. Se pare că la APIA n-a ajuns nicio adresă de la ANI, pentru că din declarația doamnei Scutaru am aflat că distinsul dumneaei soț a câștigat anul trecut exact 83.568 de lei. Și a fost împuternicit adjunct undeva în luna decembrie, deci aceste este venitul lui de ofițer la Serviciul de Investigare a Criminalității Economice. Cel de adjunct îl vom afla abia la anul. Din declarația soției, dacă nu se anonimizează între timp. Că de când cu prevederile europene privind datele cu caracter personal, iată mai avem o lege inutilă. La ce mai sunt obligatorii declarațiile de avere, dacă bunurile achiziționate sunt cu caracter public, dar veniturile din care au fost cumpărate sunt confidențiale?

Cristina MIRCEA