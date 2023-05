Pokerul, video pokerul și sloturile sunt trei dintre cele mai populare jocuri de cazino, fiind apreciate deopotrivă de jucătorii experimentați și de cei cu mai puțină experiență.

Este clar că pokerul este un joc de cărți de masă în cadrul căruia jucătorii concurează unul împotriva celuilalt. Dar în cazul video pokerului și al jocurilor de sloturi ai fi tentat să crezi că ambele sunt la fel și înseamnă același lucru. Doar dacă ești un jucător pasionat, știi cu exactitate că între sloturi și video poker există diferențe bine definite.

Înainte de a afla în detaliu care sunt deosebirile dintre cele două tipuri de jocuri, este bine de știut că video pokerul este un joc de noroc care combină elemente din poker cu elemente din sloturi. Îl poți găsi pe majoritatea platformelor licențiate de gambling, la categoria Jocuri Cazinouri.

Iată acum ce înseamnă video pokerul în comparație cu sloturile:

Mai multă strategie și decizii de luat

Sloturile sunt cele mai simple jocuri de cazino și se bazează strict pe noroc. Tot ce trebuie să faci este să apeși butonul start, iar apoi să aștepți ca rolele să se oprească din învârtit. Dacă ai noroc, simbolurile se aliniază într-o linie câștigătoare.

Video pokerul însă este un joc de cazino care nu se bazează doar pe noroc ci și pe unele abilități ale jucătorului. Aceasta este diferența de bază dintre cele două.

La video poker nu doar apeși butonul de start și aștepți alinierea cărților ci ține de îndemânarea ta ce faci cu acele cărți. După ce stabilești valoarea pariului, îți sunt afișate 5 cărți pe ecran, iar scopul tău este să faci cea mai bună mână posibilă din acele cărți. Ai și posibilitatea de a renunța la anumite cărți în ideea în care este posibil să primești altele mai bune. Deci, la video poker ai posibilitatea de a lua decizii, nu doar să aștepți oprirea automată a jocului așa cum se întâmplă la sloturi.

Abilitatea jucătorului de a lua decizii în ceea ce privește cărțile împărțite de aparatul de joc este foarte importantă deoarece poate îmbunătăți sau reduce șansele de câștig. La sloturi, jucătorii nu pot lua decizii odată ce jocul a început, așa că nu pot face nimic pentru a-și îmbunătăți șansele de a câștiga sau de a pierde.

De multe ori, sloturile sunt preferate de către oameni în defavoarea video pokerului tocmai pentru că sunt simple și nu necesită nicio strategie și nici o decizie.

Video pokerul are mai multe variante

Sloturile online au în prezent mii de teme diferite și această variație de teme poate fi ușor confuză pentru jucători. Doar povestea, simbolurile, designul și sunetele sunt diferite, jocul în sine și regulile sunt aceleași. Practic, toate sloturile sunt la fel, fiind diferite doar aspectul și sunetele plus alte detalii importante precum RTP-ul, numărul de linii, volatilitatea etc.

La sloturile din cazinourile terestre gradul de uniformitate este și mai mare din cauză că la slot machines nu vei întâlni atât de multe teme variate ca la sloturile online.

Când vine vorba de video poker, există de fapt mai multe variante. Una dintre acestea este Jacks or Better – cea mai simplă variantă de video poker, preferată de jucătorii începători. La Jacks or Better primești 5 cărți. Scopul tău este să alegi o carte din cele patru cărți cu fața în jos care are o valoare mai mare.

Alte variante de video poker sunt Deuces Wild, Tens or Better, Aces and Faces și Joker Poker, care se joacă cu 53 de cărți (un pachet standard de 52 de cărți plus Jokerul).

Sloturile și video pokerul folosesc diferit RNG-ul

RNG-ul (Random Number Generator) este acel program care declanșează alinierea aleatoare a numerelor corespunzătoare simbolurilor de la sloturi. Și video pokerul funcționează tot pe baza unui RNG, dar este folosit diferit decât la sloturi.

Simbolurile de pe aparatele de slot sunt ponderate în funcție de valoarea lor, iar un cazinou va folosi această valoare pentru a-și da seama cât de mult dorește ca aceste aparate să plătească înapoi. Video pokerul nu plătește însă un anumit procent, ci folosește un pachet de 52 de cărți, iar RNG amestecă aleatoriu pachetul de fiecare dată când un jucător joacă o mână.

La video poker, RNG-ul stabilește numărul de cărți care apare aleatoriu în funcție de cele 52 de cărți din pachet, pe când la sloturi RNG-ul nu are un număr atât de strict ca limită, ci există un interval uriaș de numere din care se generează apoi numerele corespunzătoare simbolurilor. La video poker numărul de combinații este mereu același, mai exact 2.598.960, pe când la sloturi RNG-ul poate face un număr diferit de combinații în funcție de decizia producătorului de jocuri.

Concluzie

Dacă preferi un joc simplu, cu teme foarte variate, care nu îți solicită deloc mintea și doar te relaxează atunci poți alege sloturile.

Dacă vrei ceva mai mult de atât, un joc care să îți pună puțin mintea la contribuție, dar să păstreze totuși o notă ridicată de relaxare, atunci mergi pe mâna video pokerului.

Orice joc alegi, nu uita să joci responsabil: nu petrece prea mult timp jucând, nu cheltui mai mult decât ai stabilit, retrage-te din joc când apare o serie repetată de pierderi. Dacă vezi că lucrurile tind să scape de sub control, cere ajutor din partea unui specialist.