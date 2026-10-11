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Iași Video-Foto. Românii caută ajutorul divin! Numărul pelerinilor ce au atins racla Cuvioasei Parascheva a depășit pragul de 100.000

de Croitoru Angela

Amploarea pelerinajului de la Catedrala Mitropolitană Iași, unde sunt expuse raclele Cuvioasei Parascheva și a Sf. Paisie de la Sihăstria, a trecut pragul psihologic de 100.000 de credincioși, de la debutul acestuia.

Duminică, 11 octombrie 2026, cu trei zile înainte de Sărbătoarea Sfintei Cuvioase Parascheva, coada de la catedră se întinde pe mai mult de 5 km, iar timpul de așteptare a ajuns la 16-17 ore. Familii întregi, tineri, vârstnici, persoane cu dizabilități, bolnavi cronici au venit aici cu credința că acest popas spiritual le poate aduce mângâiere în aceste vremuri tulburi.
Dat fiind timpul îndelungat de așteptare numărul persoanelor care cedează și fac crize de lipotimie a trecut de 670, iar 30 dintree pelerini au fost transportați la unitățile de primiri urgențe.

Iași Video-Foto. Românii caută ajutorul divin! Numărul pelerinilor ce au atins racla Cuvioasei Parascheva a depășit pragul de 100.000

Șeful Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Iași, General de Brigadă Ionuț Gradinaru, dă detalii despre această cazuistică medicală.

În Iași, zona Mitropoliei este, practic, blocată, iar autocarele cu alte mii de pelerini continuă să sosească.

Iași Video-Foto. Românii caută ajutorul divin! Numărul pelerinilor ce au atins racla Cuvioasei Parascheva a depășit pragul de 100.000

Angela Croitoru

Autor:

Croitoru Angelahttps://zch.ro/
Angela Croitoru este redactor specializat în administrație publică și politică, dar a trecut prin toate domenii de presă. A lucrat atât în presa scrisă județeană ( Ceahlăul, Realitatea, Monitorul de Neamț), cât și în radio ( Radio 1). În prezent scrie pentru săptămânalul Mesagerul de Neamț și site-urile zch.ro și mesagerulneamt.ro. Are în portofoliu interviuri, anchete de real impact în zonă și o experiență în presă de peste 25 de ani.
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