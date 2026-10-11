Iași Video-Foto. Românii caută ajutorul divin! Numărul pelerinilor ce au atins racla Cuvioasei Parascheva a depășit pragul de 100.000

Amploarea pelerinajului de la Catedrala Mitropolitană Iași, unde sunt expuse raclele Cuvioasei Parascheva și a Sf. Paisie de la Sihăstria, a trecut pragul psihologic de 100.000 de credincioși, de la debutul acestuia.

Duminică, 11 octombrie 2026, cu trei zile înainte de Sărbătoarea Sfintei Cuvioase Parascheva, coada de la catedră se întinde pe mai mult de 5 km, iar timpul de așteptare a ajuns la 16-17 ore. Familii întregi, tineri, vârstnici, persoane cu dizabilități, bolnavi cronici au venit aici cu credința că acest popas spiritual le poate aduce mângâiere în aceste vremuri tulburi.

Dat fiind timpul îndelungat de așteptare numărul persoanelor care cedează și fac crize de lipotimie a trecut de 670, iar 30 dintree pelerini au fost transportați la unitățile de primiri urgențe.

Șeful Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Iași, General de Brigadă Ionuț Gradinaru, dă detalii despre această cazuistică medicală.

În Iași, zona Mitropoliei este, practic, blocată, iar autocarele cu alte mii de pelerini continuă să sosească.

Angela Croitoru