Iași. Video – foto. Muncă de Sisif la un incendiu cu focare ascuns într- un depozit de furaje

de Popa Denisa

Intervenție obositoare de 9 ore pentru pompierii militari din cadrul Secției de Pompieri Pașcani la un incendiu izbucnit vineri seara (13 martie 2026, la ora 20:03), la un depozit de furaje din satul/ comuna Hălăucești, județul Iași.

La locația cuprinsă de flăcări au fost mobilizate două autospeciale de stingere cu apă și spumă (ASAS) și o autospecială pentru transport apă (ATA), încadrate cu 13 militari.

„La sosirea echipajelor de intervenție, incendiul se manifesta la aproximativ 100 de baloți de furaje, existând risc de propagare la bunurile din apropiere și la vegetația uscată din zonă, în condiții de vânt, care favorizau extinderea flăcărilor. Pompierii au acționat pentru localizarea și lichidarea incendiului, intervenția fiind una dificilă din cauza cantității mari de material combustibil. Pentru eficientizarea acțiunii de stingere, Primăria comunei Hălăucești a pus la dispoziție un buldoexcavator, utilajul fiind utilizat pentru împrăștierea furajelor, astfel încât focarele ascunse să poată fi stinse mai eficient, fără a afecta împrejurimile. Intervenția s-a desfășurat în cooperare cu Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență Hălăucești, doi membri ai SVSU și un cetățean sprijinind eforturile pompierilor. De asemenea, un echipaj de poliție a asigurat măsurile de ordine și siguranță pe timpul intervenției”, a transmis căpitan Georgică Onofreiasa, purtătorul de cuvânt al ISU Iași.

Pompierii militari au luptat cu flăcările aproximativ 9 ore, reușind să limiteze extinderea incendiului și să protejeze bunurile din apropiere.

„În urma incendiului au ars aproximativ 40 de tone de furaje, iar alte aproximativ 10 tone au fost degradate. Misiunea a fost finalizată în dimineața zilei de 14 martie 2026, la ora 05:40. Cauza probabilă de producere a incendiului este folosirea focului deschis în spații deschise, iar împrejurările exacte ale producerii evenimentului sunt în curs de cercetare de către organele abilitate”, precizează sursa citată.

Pentru a preveni producerea unor astfel de evenimente, pompierii recomandă:

„- depozitarea furajelor la distanță sigură față de surse de foc sau instalații electrice;

– evitarea utilizării focului deschis în apropierea materialelor combustibile;

– supravegherea permanentă a zonelor unde sunt depozitate furaje sau alte materiale ușor inflamabile;

– anunțarea imediată a oricărui început de incendiu la numărul unic de urgență 112.

Pentru o mai bună informare și pregătire în fața situațiilor de urgență, recomandăm accesarea platformei educative www.fiipregatit.ro și a aplicației DSU – „Fii informat, fii pregătit!”. În orice situație de urgență, apelați numărul unic 112, oferind dispecerilor informații clare despre locul și natura evenimentului”.

Angela Croitoru

Foto-video: ISU Iași

Autor:

Popa Denisahttps://zch.ro/
Denisa Popa este reporter pe partea de eveniment și situații de urgență. Scrie pentru săptămânalul Mesagerul de Neamț și site-urile zch.ro și mesagerulneamt.ro. Este cel mai tânăr membru al echipei și o experiență în presă de un an și 6 luni. Are excelente abilități tehnice.
Guvernul prelungește schema de compensare a accizei la motorină pentru transportatori până la sfârșitul anului
Au început înscrierile pentru școlile militare de maiștri militari și subofițeri. Peste 1300 de locuri disponibile

Știre actualizată. VIDEO. Operațiune de căutare la Piatra Neamț. Un tânăr ar fi căzut în canalul de fugă al Bistriței

Actualizare: Sâmbătă, 14 martie, începând cu ora 10:00, acțiunile...
Vremea în acest weekend în Regiunea de Nord-Est

Vremea va fi în continuare în general mult mai...
Au început înscrierile pentru școlile militare de maiștri militari și subofițeri. Peste 1300 de locuri disponibile

Au început înscrierile pentru învățământul militar postliceal, iar tinerii...
Guvernul prelungește schema de compensare a accizei la motorină pentru transportatori până la sfârșitul anului

Guvernul a decis prelungirea schemei prin care o parte...
Lucrările au depășit 40% pe autostrada A7 Bacău – Pașcani

Lucrările la autostrada A7 pe sectorul Bacău - Pașcani...

