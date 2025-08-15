O misiune de stingere a unui incendiu izbucnit la un depozit al unei firme de curierat din strada Trei Fântâni din Iași, de vineri, 15 august, a necesitat intervenția timp de mai bine de trei ore a 52 de pompieri, sub conducerea a doi ofițeri, de la Detașamentul 2 de Pompieri Iași și cu sprijinul ISU Vaslui, la ordinul IGSU.

La sosirea primelor forțe de intervenție, flăcările cuprinseseră o suprafață de aproape 600 de mp – două hale în apropierea căreia se mai află alte depozite similare. Într-o primă fază, la fața locului au ajuns trei autospeciale de stingere cu apă și spumă, o autospecială de transport apă, o autospecială de intervenție și salvare de la înălțime și un echipaj de prim ajutor calificat din cadrul Detașamentului 2 de Pompieri Iași.

În interiorul depozitului au ars două autoturisme, două autoutilitare, anvelope, uleiuri și alte materiale combustibile care au alimentat focul. Fumul gros putea fi văzut de la câțiva kilometri. După trei ore de muncă cu flăcările, pompierii au reușit localizarea incendiului, împiedicând propagarea la cealaltă hală.

“Obiectivul nu necesita obținerea autorizației de securitate la incendiu, conform legislației în vigoare, având două hale cu suprafețe totală sub 600 mp . Alimentarea cu apă pentru autospeciale s-a realizat de la hidranții din zonă”, a precizat ISU Iași.

Mesaj Ro-Alert pentru fumul gros, 54 de pompieri cu 11 autospeciale și roboți de intervenție



“La ora 12:50 a fost activată grupa operativă, iar la ora 12:55 a fost emis mesaj de avertizare RoAlert din cauza degajărilor mari de fum.

Începând cu ora 12:58, Detașamentul Vaslui intervine în sprijin, conform ordinului IGSU, cu o autocisternă de 10.000 litri și 4 subofițeri.

Total forțe de intervenție: 8 autospeciale de stingere cu apă și spumă (ASAS), 2 autospeciale pentru salvări de la înălțime (ASII), echipaj EPA (Prim Ajutor -n.r.), echipaj CBRN (specializat în gestionarea incidentelor sau amenințărilor care implică substanțe chimice, biologice, radiologice și nucleare -n.r.), autospecială de roboți pentru intervenții (AspRoboți) și o autospecială de transport apă (ATA-AFZM), însumând 52 de subofițeri și 2 ofițeri”, a transmis ISU Iași prin căpitanul Georgică Onofreiasa, purtătorul de cuvânt.

La fața locului rămâne o autospecială de stingere cu apă și spumă (ASAS) din cadrul Detașamentului 2 de Pompieri Iași, cu un echipaj format din cinci subofițeri, pentru monitorizarea situației până după ora 18:00.

Cauza probabilă a incendiului a fost fumatul în locuri nepermise sau neprotejate corespunzător, au stabilit pompierii ieșeni.

Angela Croitoru