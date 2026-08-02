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Iași. Un șofer a intrat cu mașina într-un stâlp electric și a murit!

de Croitoru Angela

Un accident mortal a avut loc în noaptea de sâmbătă spre duminică, 2 august 2026, pe o șosea din orașul Târgu Frumos, județul Iași.

Șoferul unui autoturism a pierdut controlul asupra volanului, pe fondul oboselii, a ieșit de pe șosea și- a intrat în plin într-un stâlp de electricitate. Impactul coliziunii a fost devastator.

„La fața locului, polițiștii au stabilit faptul că un bărbat, de 50 de ani, din comuna Stolniceni-Prăjescu, județul Iași, în timp ce conducea un autoturism pe raza orașului, ar fi părăsit partea carosabilă și ar fi intrat în coliziune frontală cu un stâlp de electricitate. În urma impactului, a rezultat decesul conducătorului auto.

În cauză, a fost întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă. Cercetările continuă pentru clarificarea tuturor împrejurărilor în care a avut loc evenimentul”, a precizat IPJ Iași.

Foto ilustrativă generată cu A.I.

Autor:

Croitoru Angelahttps://zch.ro/
Angela Croitoru este redactor specializat în administrație publică și politică, dar a trecut prin toate domenii de presă. A lucrat atât în presa scrisă județeană ( Ceahlăul, Realitatea, Monitorul de Neamț), cât și în radio ( Radio 1). În prezent scrie pentru săptămânalul Mesagerul de Neamț și site-urile zch.ro și mesagerulneamt.ro. Are în portofoliu interviuri, anchete de real impact în zonă și o experiență în presă de peste 25 de ani.
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