FOTO. Iași. Un polițist local a evacuat un bebeluș dintr-un incendiu

Acțiune în forță, contra cronometru a pompierilor ieșeni la un incendiu produs la un apartament, situat la etajul VII a unui bloc din municipiul Iași, șoseaua Nicolina.
Din primele informații pompierii miliari au fost informații că „nu sunt persoane surprinse în interior”.
Pentru stingerea focului și punerea în siguranță a locatarilor și a bunurilor acestora au intervenit forțe și mijloace de intervenție de la Detașamentul 2 de Pompieri Iași.
Pe parcursul intervenției, au fost evacuate șapte persoane din interior, printre care și doi copii. Un polițist local a intervenit scoțând din interior un bebeluș.
„La fața locului au fost direcționate două autospeciale de stingere, o auto platformă pentru salvări de la înălțime, un echipaj de prim ajutor calificat și de la Serviciul Județean de Ambulanță un echipaj medical.
La fața locului a fost alocată și auto platforma pentru salvări de la înălțime din cadrul Detașamentului 1 de Pompieri Iași
La fața locului a fost trimisă în sprijin și ambulanța de terapie intensivă mobilă.
Casa scării a fost ventilată pentru evacuarea fumului, fiind asistate la evacuare 7 persoane, dintre care 2 minori”, a transmis ISU Iași.
Incendiul a fost lichidat. Echipajele de intervenție acționează în continuare pentru evacuarea fumului și ventilarea apartamentului afectat.
Cauza probabilă de producere a incendiului a fost utilizarea focului deschis în spații închise, respectiv o candelă lăsată nesupravegheată.
„Măsuri de prevenire:
- Nu lăsați niciodată lumânările sau candelele aprinse nesupravegheate;
- Așezați-le pe suporturi stabile, din materiale incombustibile, rezistente la căldură;
- Păstrați o distanță de siguranță față de materiale combustibile (perdele, mobilier, obiecte din hârtie sau textile);
- Evitați amplasarea acestora în zone unde pot fi răsturnate de copii sau animale de companie;
- Stingeți întotdeauna lumânările și candelele înainte de a părăsi locuința sau de a merge la culcare;
- Nu utilizați foc deschis în apropierea materialelor inflamabile sau în spații cu risc ridicat de incendiu;
- Asigurați locuința cu detectoare de fum și un stingător pentru intervenția rapidă în caz de început de incendiu, transmit pompierii militari ieșeni”.
Angela Croitoru