FOTO. Iași. Un polițist local a evacuat un bebeluș dintr-un incendiu

Acțiune în forță, contra cronometru a pompierilor ieșeni la un incendiu produs la un apartament, situat la etajul VII a unui bloc din municipiul Iași, șoseaua Nicolina.

Din primele informații pompierii miliari au fost informații că „nu sunt persoane surprinse în interior”.

Pentru stingerea focului și punerea în siguranță a locatarilor și a bunurilor acestora au intervenit forțe și mijloace de intervenție de la Detașamentul 2 de Pompieri Iași.

Pe parcursul intervenției, au fost evacuate șapte persoane din interior, printre care și doi copii. Un polițist local a intervenit scoțând din interior un bebeluș.

„La fața locului au fost direcționate două autospeciale de stingere, o auto platformă pentru salvări de la înălțime, un echipaj de prim ajutor calificat și de la Serviciul Județean de Ambulanță un echipaj medical.

La fața locului a fost alocată și auto platforma pentru salvări de la înălțime din cadrul Detașamentului 1 de Pompieri Iași

La fața locului a fost trimisă în sprijin și ambulanța de terapie intensivă mobilă.

Casa scării a fost ventilată pentru evacuarea fumului, fiind asistate la evacuare 7 persoane, dintre care 2 minori”, a transmis ISU Iași.

Incendiul a fost lichidat. Echipajele de intervenție acționează în continuare pentru evacuarea fumului și ventilarea apartamentului afectat.

Cauza probabilă de producere a incendiului a fost utilizarea focului deschis în spații închise, respectiv o candelă lăsată nesupravegheată.

„Măsuri de prevenire:

Nu lăsați niciodată lumânările sau candelele aprinse nesupravegheate;

Așezați-le pe suporturi stabile, din materiale incombustibile, rezistente la căldură;

Păstrați o distanță de siguranță față de materiale combustibile (perdele, mobilier, obiecte din hârtie sau textile);

Evitați amplasarea acestora în zone unde pot fi răsturnate de copii sau animale de companie;

Stingeți întotdeauna lumânările și candelele înainte de a părăsi locuința sau de a merge la culcare;

Nu utilizați foc deschis în apropierea materialelor inflamabile sau în spații cu risc ridicat de incendiu;

Asigurați locuința cu detectoare de fum și un stingător pentru intervenția rapidă în caz de început de incendiu, transmit pompierii militari ieșeni”.

Angela Croitoru