ACTUALITATEIAȘISOCIAL

FOTO. Iași. Un polițist local a evacuat un bebeluș dintr-un incendiu

de Croitoru Angela

Acțiune în forță, contra cronometru a pompierilor ieșeni la un incendiu produs la un apartament, situat la etajul VII a unui bloc din municipiul Iași, șoseaua Nicolina.

Din primele informații pompierii miliari au fost informații că „nu sunt persoane surprinse în interior”. 

Pentru stingerea focului și punerea în siguranță a locatarilor și a bunurilor acestora au intervenit forțe și mijloace de intervenție de la Detașamentul 2 de Pompieri Iași.FOTO. Iași. Un polițist local a evacuat un bebeluș dintr-un incendiu

Pe parcursul intervenției, au fost evacuate șapte persoane din interior, printre care și doi copii. Un polițist local a intervenit scoțând din interior un bebeluș.

„La fața locului au fost direcționate două autospeciale de stingere, o auto platformă pentru salvări de la înălțime, un echipaj de prim ajutor calificat și de la Serviciul Județean de Ambulanță un echipaj medical.

La fața locului a fost alocată și auto platforma pentru salvări de la înălțime din cadrul Detașamentului 1 de Pompieri IașiFOTO. Iași. Un polițist local a evacuat un bebeluș dintr-un incendiu

La fața locului a fost trimisă în sprijin și ambulanța de terapie intensivă mobilă.

Casa scării a fost ventilată pentru evacuarea fumului, fiind asistate la evacuare 7 persoane, dintre care 2 minori”, a transmis ISU Iași.

Incendiul a fost lichidat. Echipajele de intervenție acționează în continuare pentru evacuarea fumului și ventilarea apartamentului afectat.

Cauza probabilă de producere a incendiului a fost utilizarea focului deschis în spații închise, respectiv o candelă lăsată nesupravegheată.

„Măsuri de prevenire:

  • Nu lăsați niciodată lumânările sau candelele aprinse nesupravegheate;
  • Așezați-le pe suporturi stabile, din materiale incombustibile, rezistente la căldură;
  • Păstrați o distanță de siguranță față de materiale combustibile (perdele, mobilier, obiecte din hârtie sau textile);
  • Evitați amplasarea acestora în zone unde pot fi răsturnate de copii sau animale de companie;
  • Stingeți întotdeauna lumânările și candelele înainte de a părăsi locuința sau de a merge la culcare;
  • Nu utilizați foc deschis în apropierea materialelor inflamabile sau în spații cu risc ridicat de incendiu;
  • Asigurați locuința cu detectoare de fum și un stingător pentru intervenția rapidă în caz de început de incendiu, transmit pompierii militari ieșeni”.

Angela Croitoru

Autor:

Croitoru Angelahttps://zch.ro/
Angela Croitoru este redactor specializat în administrație publică și politică, dar a trecut prin toate domenii de presă. A lucrat atât în presa scrisă județeană ( Ceahlăul, Realitatea, Monitorul de Neamț), cât și în radio ( Radio 1). În prezent scrie pentru săptămânalul Mesagerul de Neamț și site-urile zch.ro și mesagerulneamt.ro. Are în portofoliu interviuri, anchete de real impact în zonă și o experiență în presă de peste 25 de ani.
Articolul precedent
Cine are obligația să curețe gheața și zăpada de pe trotuare. Ce prevede legea în România
Articolul următor
L2 Poli Iași și FC Bacău câștigă, CSM Ceahlăul pierde

Ultima ora

SPORT

L2 Poli Iași și FC Bacău câștigă, CSM Ceahlăul pierde

Politehnica Iași și FC Bacău au obținut victorii, iar...
ADMINISTRAȚIE

Cine are obligația să curețe gheața și zăpada de pe trotuare. Ce prevede legea în România

Odată cu ninsorile care au dat bătăi de cap...
SOCIAL

VIDEO Bacău ”Educația începe acasă!” – proiect educativ al poliției județene

Polițiștii Biroului Siguranță Școlară Bacău organizează în weekend-ul 21-22...
ECONOMIE

Ministrul Muncii promite majorarea salariului minim se va face anul acesta

Discuțiile referitoare la creșterea salariului minim brut pe economie...
SOCIAL

Schi, muzică și oameni calzi la Serbările Zăpezii de la Durău Park!

Distracția și mega concertele continuă și în week-end-ul acesta,...

Categorii

SPORT

L2 Poli Iași și FC Bacău câștigă, CSM Ceahlăul pierde

Politehnica Iași și FC Bacău au obținut victorii, iar...
ADMINISTRAȚIE

Cine are obligația să curețe gheața și zăpada de pe trotuare. Ce prevede legea în România

Odată cu ninsorile care au dat bătăi de cap...
SOCIAL

VIDEO Bacău ”Educația începe acasă!” – proiect educativ al poliției județene

Polițiștii Biroului Siguranță Școlară Bacău organizează în weekend-ul 21-22...
ECONOMIE

Ministrul Muncii promite majorarea salariului minim se va face anul acesta

Discuțiile referitoare la creșterea salariului minim brut pe economie...
SOCIAL

Schi, muzică și oameni calzi la Serbările Zăpezii de la Durău Park!

Distracția și mega concertele continuă și în week-end-ul acesta,...
ECONOMIE

Guvernul anunță măsuri de sprijin pe piața muncii: primă de stabilitate pentru tinerii NEET și subvenții extinse pentru angajatori

Guvernul a anunțat joi, 19 februarie 2026, adoptarea unui...
ECONOMIE

„Casa Verde Fotovoltaice” ar putea deveni „Casa Verde Baterii”, după aprobarea bugetului

Transformarea Programului „Casa Verde Fotovoltaice” în „Casa Verde Baterii”...
INFRACȚIONAL

Bacău. Ce ascundeau patru vânători într-un autoturism în Dărmănești?

Polițiștii Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase Bacău au...
stiri regionale
Informare asupra datelor cu caracter personal prelucrate de zch.ro
Facebook RSS
© ZCH News - stiri regionale