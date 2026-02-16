Iași. Un medic nu poate justifica peste jumătate de milion de euro

Un medic ieșean a intrat în atenția inspectorilor de integritate care-l acuză că nu poate justifica o parte din avere, mai exact peste jumătate de milion de euro. Este vorba de Cijevschi Ion, fost șef secție clinică oftalmologie în cadrul Spitalului Clinic Căi Ferate Iași. „Agenția Națională de Integritate a sesizat Comisia de cercetare a averilor de pe lângă Curtea de Apel Iași ca urmare a constatării existenței unei diferențe nejustificate în cuantum de 2.515.331 lei (aprox. 554.000 euro) între averea dobândită și veniturile realizate de către persoana evaluată, împreună cu familia, în perioada exercitării funcției publice”, anunță ANI.

Conform Agenției Naționale de Integritate medicul ar fi încălcat prevederile articolului 18 din Legea 176/2010, privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice. Textul invocat prevede: „Prin diferențe semnificative, în sensul prezentei legi, se înțelege diferența mai mare de 10.000 de euro sau echivalentul în lei al acestei sume între modificările intervenite în avere pe durata exercitării demnităților și funcțiilor publice și veniturile realizate în aceeași perioadă”.

Medicul nu este la prima confruntare cu inspectorii de integritate, iar în noiembrie 2020, ANI a emis un comunicat în care arăta că s-ar fi aflat în incompatibilitate pentru că, în perioada 22 noiembrie 2016 – 20 ianuarie 2020, a deținut simultan și calitatea de administrator într-o firmă, pe lângă cea de șef secție oftalmologie în cadrul spitalului menționat.