Iași. Un bărbat și-a pierdut viața într-un incendiu izbucnit în propria locuință

de Popa Denisa

O persoană și-a pierdut viața în noaptea de 30 spre 31 octombrie, în urma unui incendiu care a cuprins o casă de locuit din localitatea Valea Lupului, pe strada Bisericii.
Potrivit informațiilor transmise de ISU Iași, echipajele Detașamentului 1 de Pompieri au intervenit la fața locului, cu două autospeciale de stingere cu apă și spumă și un echipaj SMURD de prim ajutor calificat. La sosirea acestora, incendiul se manifesta violent, cu degajări mari de fum, cuprinzând acoperișul locuinței și bunurile din interior.
Pompierii au reușit să stingă flăcările, însă, din nefericire, în interior a fost descoperit trupul carbonizat al unui bărbat de aproximativ 50 de ani.
Focul a distrus acoperișul pe o suprafață de circa 100 de metri pătrați, mai multe aparate electrocasnice și aproximativ 300 de kilograme de materiale textile.
„Cauza probabilă de producere a incendiului a fost fumatul neglijent în interiorul locuinței, cel mai probabil înainte ca victima să adoarmă”, au declarat reprezentanții ISU Iași.

Foto: ISU Iași

Popa Denisa
Accident fatal de muncă la Iași. Un bărbat a căzut de la etajul 5 al unui bloc în construcție
Neamț. Șase ani de închisoare pentru tentativă de omor asupra fratelui, la Borlești

