Iași. Un autoturism a căzut de pe Pasarela Bucium după impactul cu un camion

Actualizare: După finalizarea intervenției de descarcerare, reprezentanții ISU Iași au transmis că a fost declarat decesul conducătorului auto.

Un grav accident s-a produs în municipiul Iași, în zona Pasarelei Bucium, unde un autoturism a fost aruncat de pe pasarelă în urma unei coliziuni cu un autocamion. La scurt timp după apelul la 112, mai multe echipaje de intervenție au fost mobilizate de urgență la locul accidentului.

Potrivit informațiilor transmise de ISU Iași, pompierii au intervenit cu trei autospeciale de stingere, o autospecială de descarcerare, un echipaj de terapie intensivă mobilă și un echipaj de prim ajutor calificat. În sprijin au fost trimise și două echipaje ale Serviciului de Ambulanță Județean.

În acest moment, autoritățile nu au anunțat câte persoane au fost rănite și nici starea în care se află acestea.

Polițiștii continuă cercetările pentru a stabili împrejurările exacte în care s-a produs accidentul.

